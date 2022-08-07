В направлении Зайцева и Кодемы продолжаются бои: какая ситуация на линии фронта

оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области и разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны на территории беларуси.

Оккупанты вели наступательные бои в районе Богородичного и Долины, безуспешно. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 7 августа.

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На Харьковском направлении россия вела обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов россияне ударили возле Верхнего Салтова и Пришиба.

оккупанты пытаются идти в наступление на Славянском направлении

На Славянском направлении враг произвел огненное поражение из артиллерии разных типов в районах Великой Камышевахи, Бражковки, Вернополья, Сулиговки, Карнауховки, Родного, Дибровного, Грушевахи, Богородичного, Норцовки и Залимана.

Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудар возле Спорного.

Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не достиг, отошел.

Бои в направлении Зайцева и Кодемы

На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцева и Бахмута.

Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Защитники удержали позиции и отбросили оккупантов назад,

– отметили в Генштабе.

Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не достиг, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Зализничное, Степногорск, Темировка, Чаривное. Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.

Враг наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Великого Артаково. Вел интенсивную воздушную разведку БпЛА,

– говорится в сводке.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся 4 носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

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