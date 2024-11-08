Там произошла авария на подстанции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Интересно Опять блэкаут: утром на Кубе во второй раз полностью выключилась электроэнергия, – Reuters

Что известно о блэкауте в российском Звенигороде

Местные жители рассказали российским пропагандистам, что около 20:40 по московскому времени в Звенигороде "в один миг" отключилось электричество. В частности, света не было ни в домах, ни на улице.

По словам очевидцев, по всему городу также плохо работала сотовая связь. В оперативных службах очевидцам заявили, что произошла авария на подстанции.

В российском Звенигороде был блэкаут: смотрите видео

В конце концов через около 30 минут стало известно, что электроснабжение в Звенигороде восстановлено. В пресс-службе "Россети Московский регион" сказали пропагандистам, что причиной отключения "стало нарушение в работе электрооборудования".

К слову, несколько недель назад свет исчезал и в российском Санкт-Петербурге. Тогда россияне жаловались о взрывах и атаке беспилотников. По данным очевидцев, электроэнергии в части города не стало после громких звуков.