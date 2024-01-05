Об этом сообщают местные телеграм-каналы, а также представители оккупационных властей. В сети также заявляют, что в районе 2 бухт Севастополя виднеется дым, передает 24 Канал.
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На полуострове снова тревога
В 11:37 во временно оккупированном Крыму во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Россияне остановили работу морского и наземного транспорта, а также перекрыли Крымский мост.
Что стало причиной объявления воздушной тревоги – оккупанты не сообщают.
В Крыму "тревожно"
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 10:17 заявил, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Впоследствии по сети начали распространяться сообщения о задымлении в районе бухт, однако оккупанты быстро придумали оправдание.
Дым в районе Севастопольской и Стрелковой бухт – это военные используют табельные средства маскировки,
– заявил Развожаев.
Воздушная тревога в Крыму: смотрите видео
В 10:43 в Крыму раздался отбой воздушной тревоги. Однако оккупантов настолько испугали взрывы, раздававшиеся на полуострове 4 января, что они предупреждают, что через несколько минут могут повторно объявить об опасности.
Оккупанты в Крыму предупреждают о повторных тревогах / Скриншот
Из-за объявления воздушной тревоги на Крымском мосту традиционно останавливали движение. В настоящее время движение по переправе уже возобновили.
В Крыму уничтожен командный пункт россиян
- Во временно оккупированном Крыму 4 января раздавались мощные взрывы. Оккупанты жаловались на наиболее массированную атаку беспилотников на полуостров.
- Мощные взрывы прогремели вблизи Евпатории. Партизаны заявили, что под ударом оказалась военная часть оккупантов.
- Раздавались взрывы и вблизи Севастополя. ВСУ позже подтвердили, что там удалось уничтожить командный пункт россиян в Юхариной балке. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
- Взрывы также звучали и в других городах временно оккупированного Крыма. К вечеру россияне отчитались, что якобы "ликвидировали" 40 беспилотников, пытавшихся нанести удары по территории полуострова. Интересно, что оккупанты сами же указали на то, как несуразно их "пе-ве-о", ведь они просили, чтобы местные жители сообщали о геолокации, где замечали дроны.