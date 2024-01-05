Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також представники окупаційної влади. У мережі також заявляють, що в районі 2 бухт Севастополя видніється дим, передає 24 Канал.

До теми У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

У Криму "тривожно"

Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв о 10:17 заявив, що в Криму оголошена повітряна тривога. Згодом мережею почали ширитися повідомлення про задимлення в районі бухт, однак окупанти швидко вигадали виправдання.

Дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт – це військові використовують табельні засоби маскування,

– заявив Развожаєв.

О 10:43 в Криму пролунав відбій повітряної тривоги.