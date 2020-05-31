Ярослава Поправка – мама 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки. Парня пытали и потом убили боевики Игоря Стрелкова-Гиркина. Женщина признается, что смотрела недавно его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, и после того пол ночи у нее была истерика.

Комментарий Ярославы Поправки опубликовала Виктория Микитюк. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.

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Реакция Ярославы на комментарий Гиркину Гордону

Женщина вспоминает, она понимала, что при той беседе вспомнят гибель ее сына Юрия. Но, честно говоря, она не была готова, что будут вот такие подробности и нарочитости, словно совершен геройский поступок.

"И еще больше задели слова Игоря Гиркина о том, что "нет человека, нет проблем". Эта фраза показала все, что там происходило. То есть только что-то не так, людей просто уничтожали и закапывали в лесу. И даже крестик не ставили", – подчеркивает Ярослава.

Она добавляет, что после услышанного у нее просто началась истерика. Поскольку убийца сидит себе где-то в России сыт и доволен. Однако своего сына она уже никогда не увидит.

"Не буду на его свадьбу стелить рушник и благословлять на счастливую жизнь, не подержу внуков. Сын ушел от меня, оставив турник возле дома и книги", – с грустью говорит женщина.

В чем Гиркин солгал

Женщина убеждает, что экс-главарь боевиков соврал, ведь заявил, что дал приказ застрелить Юрия. На самом же деле, когда Ярославе удалось забрать тело сына из Славянска, все документы были уничтожены. А вывод судмедэксперта отсутствовал.

"Поэтому, тогдашний генпрокурор Украины Виталий Ярема дал распоряжение провести осенью 2014 года эксгумацию тел моего сына и Юрия Дяковского. Я была против, священники говорили, что после отпевания покойника лучше не беспокоить. Но следователи настояли, чтобы точно установить причину смерти", – отмечает она.

Ярослава отметила, впоследствии она поняла, что это был правильный шаг. Поскольку, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребят пытали.

Очень тяжелые были издевательства, смерть долгая и в муках. На теле – ожоги от электротока, окурков, щека сына проколота, везде синяки, тело словно сверлили... Расследование показало, что сына убивало двое из Харькова, которые пошли на сторону "Оплота". Приказ уничтожить давал Игорь Гиркин,

– рассказывает Ярослава Поправка.

Ей потом выжившие ребята рассказали, Юрия убили за то, что отказался переходить на русский язык и отказался признавать Московский патриархат. Ведь они являются прихожанами Киевского патриархата.

По ее мнению, террорист Гиркин намеренно сказал о расстрелах неправду, чтобы избежать ответственности за истязание. Мол, это враги и именно поэтому он их сразу уничтожил с целью самозащиты .

"Относительно информации, что живот моему сыну разрезали уже после смерти, то вполне возможно. Я хоть успела сына провести в последний путь. А вот мама Юрия Дяковского уже встречала закрытый гроб, ведь ей тело отдали значительно позже и очень изуродованное. Даже на эксгумацию не пустили, заявив, что так даже звери себя не ведут", – добавляет Ярослава.

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Юрия убили на Страстную Пятницу

Женщина говорит, что ее сына убили на Страстную Пятницу. По ее словам, как такие люди могут называть себя верующими. Более того, на Пасху включился телефон Юрия. Сначала отвечали неадекватные люди: обзывали фашисткой и бандеровкой. А потом трубку взял Гиркин.

Сказал мне: "Твой сын погиб. Он давно уже в Небесной Сотне. Ты сюда не звони. Ты что не понимаешь, что мы хотим его дружков вычислить?!" – и положил трубку. Вскоре мне дали фото на опознание, но чтобы забрать тело, пришлось платить,

– продолжила Ярослава Поправка.

Дело пытались замять

Женщина добавляет, когда ее сына убили, дело вскоре закрыли, делая из него самоубийцу. Потом должны были расследовать в Славянском отделении полиции. И это напоминало театр абсурда, поскольку там нельзя было рассчитывать на какую-то справедливость.

"Поэтому я писала жалобу в прокуратуру на следователя, получила ответ, что никаких нарушений нет. Он обвинял, что мой сын – студент и поехал на Донбасс зарабатывать деньги. Ничего, что ребенок работал? У меня тогда руки опустились, отчаяние. Организовали акцию под Генпрокуратурой. И только тогда вышел к нам Виталий Касько. И дело возобновили", – отмечает она.

Сегодня же в честь Юрия в Киеве переименовали улицу. Собственно на ней размещается Офис генпрокурора.

"Чтоб каждый день, проходя мимо, ее руководители и сотрудники задумывались над тем, все ли они сделали для того, чтобы палачи моего сына сидели..." – говорит Ярослава.

Еще одна трагедия

Через год после гибели Юрия в семье Поправки произошла еще одна трагедия – в пожаре на нефтебазе компании "БРСМ-Нафта" погиб 31-летний брат Ярославы – Андрей Тарасенко. А потом ее муж начал собираться воевать на Донбасс.

"Я начала плакать, что не переживу больше потерь, и в конце концов, он остался дома", – подытожила она.

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