Ярослава Поправка – мама 19-річного студента КПІ Юрія Поправки. Хлопця катували та потім вбили бойовики Ігора Стрєлкова-Гіркіна. Жінка зізнається, що дивилась нещодавно його інтерв'ю українському журналісту Дмитрові Гордону, і після того пів ночі в неї була істерика.

Коментар Ярослави Поправки опублікувала Вікторія Микитюк. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.

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Реакція Ярослави на коментар Гіркіну Гордону

Жінка пригадує, вона розуміла, що піж час тієї розмови згадають загибель її сина сина Юрія. Але, чесно кажучи, вона не була готовою, що будуть ось такі подробиці і хизування, наче скоєно геройський вчинок.

"Та ще більше зачепили слова Ігора Гіркіна про те, що "нет человека, нет проблем". Ця фраза показала все, що там відбувалось. Тобто тільки щось не так, людей просто знищували та закопували в лісі. І навіть хрестик не ставили", – підкреслює Ярослава.

Вона додає, що після почутого в неї просто почалась істерика. Оскільки вбивця сидить собі десь в Росії ситий і задоволений. Натомість свого сина вона вже ніколи не побачить.

"Не буду на його весілля стелити рушник і благословляти на щасливе життя, не потримаю онуків. Син пішов від мене, залишивши турнік біля хати та книги", – з сумом каже жінка.

У чому Гіркін збрехав

Жінка переконує, що ексватажок бойовиків збрехав, адже заявив, що дав наказ застрелити Юрія. Насправді ж, коли Ярославі вдалося забрати тіло сина зі Слов'янська, всі документи було знищено. А висновок судмедексперта був відсутнім.

"Тож, тодішній генпрокурор України Віталій Ярема дав розпорядження провести восени 2014 року ексгумацію тіл мого сина та Юрія Дяковського. Я була проти, священики казали, що після відспівування покійника краще не турбувати. Але слідчі наполягли, щоби точно встановити причину смерті", – зазначає вона.

Ярослава зауважила, згодом вона зрозуміла, що це був правильний крок. Оскільки, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, хлопців катували.

Дуже важкі були знущання, смерть довга та в муках. На тілі – опіки від електроструму, недопалків, щічку сина проколено, скрізь – синці, тіло наче свердлили… Розслідування показало, що сина вбивало двоє з Харкова, які пішли на бік "Оплоту". Наказ знищити давав Ігор Гіркін,

– розповідає Ярослава Поправка.

Їй потім хлопці, які вижили, розповіли, Юрія вбили за те, що відмовився переходити на російську мову та відмовився визнавати Московський патріархат. Адже вони є прихожанами Київського патріархату.

На її думку, терорист Гіркін навмисно сказав про розстріли неправду, щоб уникнути відповідальності за катування. Мовляв, це вороги та саме тому він їх одразу знищив з метою самозахисту .

"Щодо інформації, що живіт моєму сину розрізали вже після смерті, то цілком можливо. Я хоч ще встигла сина провести в останню путь. А ось мама Юрія Дяковського вже зустрічала закриту домовину, адже їй тіло віддали значно пізніше й дуже понівечене. Навіть на ексгумацію не пустили, заявивши, що так навіть звірі не поводяться", – додає Ярослава.

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Юрія вбили на Страсну П’ятницю

Жінка каже, що ї сина вбили на Страсну П'ятницю. За її словами, як такі люди ще можуть називати себе віруючими. Більше того, на Великдень увімкнувся телефон Юрія. Спочатку відповідали неадекватні люди: обзивали фашисткою та бандерівкою. А потім слухавку взяв Гіркін.

Сказав мені: "Твой сын погиб. Он давно уже в Небесной Сотне. Ты сюда не звони. Ты что не понимаешь, что мы хотим его дружков вычислить?!" — і поклав слухавку. Невдовзі мені дали фото на опізнання, але щоб забрати тіло, довелось платити,

– продовжила Ярослава Поправка.

Справу намагалися зам'яти

Жінка, додає, коли її сина вбили, справу невдовзі закрили, роблячи із нього самогубця. Потім мали розслідувати у Слов'янському відділенні поліції. І це нагадувало театр абсурду, оскільки там не можна було розраховувати на якусь справедливість.

"То ж я писала скаргу до прокуратури на слідчого, отримала відповідь, що жодних порушень нема. Він звинувачував, що мій син – студент і поїхав на Донбас гроші заробляти. Нічого, що дитина працювала? В мене тоді руки опустились, відчай. Організували акцію під Генпрокуратурою. І тільки тоді вийшов до нас Віталій Касько. І справу поновили", – зазначає вона.

Сьогодні ж на честь Юрія у Києві перейменовано вулицю. Власне на ній розміщується Офіс генпрокурора.

"Щоби щодня, проходячи повз, її керівники та співробітники задумувались над тим, чи все вони зробили для того, аби кати мого сина сиділи…" – каже Ярослава.

Ще одна трагедія

Через рік після загибелі Юрія у родині Поправків сталась ще одна трагедія – у пожежі на нафтобазі компанії "БРСМ-Нафта" загинув 31-річний брат Ярослави – Андрій Тарасенко. А опісля її чоловік почав збиратись воювати на Донбас.

"Я почала плакати, що не переживу більше втрат, і зрештою, він залишився вдома", – підсумувала вона.

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