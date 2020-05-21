Завдання від ФСБ: що наговорив Гіркін Гордону?

Одразу скажу, що в мене немає питань до Дмитра Гордона, бо брати інтерв'ю – це не злочин. Більше того, інтерв'ю, як на мене, дуже цікаве для фахівців – кримінологів, психологів, істориків, політологів, фахівців у сфері безпеки, стратегічних комунікацій тощо.

Читайте також: Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: чому це пропаганда тероризму?

Відео-інтерв'ю дає можливість бачити реакцію, манеру триматись, погляд, поставу, логічні ланцюги, систематизувати питання-табу (на які категорично відмовився відповісти), проаналізувати пропагандистську тактику – вона, між іншим цікава, і, зрештою, я почула новий наратив, яким можна задурити голови нашим громадянам. Одним словом, матеріал цікавий для вивчення.

Але, тепер про юридичний бік сказанного і про Гаагу спеціально для нашої генпрокуратури:

Давайте одразу визначимось, йдеться про два різних процеси в Гаазі. Перший – це суд по збитому Боїнгу MH-17, який зараз триває. Це не міжнародний трибунал, це звичайний нідерландський національний окружний суд в м. Гаага. Для цього процесу в інтерв'ю Гіркін нічого не сказав цінного, навпаки, звинуватив Україну.

Другий процес в Гаазі – це наша скарга до Міжнародного кримінального суду щодо російської агресії. Нагадаю, що Міжнародний кримінальний суд керується Римським статутом, який ми досі не ратифікували.

Рекомендуємо! Скандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?

Так от, Гіркін просто не підпадає під юрисдикцію Римського статут з багатьох причин. По-перше, він не суб'єкт відповідальності, бо у поправці 8-біс до визначення агресії в Римському статуті дуже вузько сформульований суб'єкт відповідальності, а саме: це особа, яка здатна фактично здійснювати контроль або керівництво над політичними чи військовими діями держави. Тут ключове слово – дії держави. Гіркін не менше 10 разів повторив, що його дії ніякого відношення до держави РФ не мають. Ось його версія: пішов добровольцем за власні кошти, організував місцевих українців, місцеві жителі допомогли грошима і харчами, потім забрали в ЗСУ зброю і нею по ЗСУ і стріляли. Ніяких команд та допомоги з Москви не отримував, діяв за власними переконаннями.

Тобто, мало того, що тут для міжнародного суду немає жодної цінної інформації, то він ще й багато разів акцентував ті ознаки, які виводять його з під юрисдикції МКС у Гаазі.

По-друге, РФ не учасник Римського статут, тому на неї та її громадян юрисдикція Міжнародного кримінального суду не поширюється (про це йдеться у п.5 ст. 15-біс). Більше того, Міжнародний кримінальний суд може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії лише у відношенні злочинів вчинених після 17 липня 2019 року.

Римський статут ще передбачає шлях через Радбез ООН, але він для нас закритий, бо Росія член Радбезу з правом вето.

Кому корисний Гіркін?

Що ж до завдань ФСБ – Гіркін їх виконав блискуче.

Він навів купу так би мовити фактів, які свідчать про громадянську війну в Україні, а не російську присутність. Це в Гаазі буде цікаво послухати, якщо їм це перекладуть. Я тільки не знаю навіщо це Україні.

Ознайомтесь: Інтерв'ю Гордона: чому це не українська спецоперація

Ще одне завдання – пропагандистське, яке Гіркін виконав з власної ініціативи, як він сам зізнався, – це новий і дуже цікавий наратив для українців. Гіркін хоче врятувати росіян та українців від бандитів, які захопили владу в обох країнах. Це геніальна конструкція, бо нею можна задурити голови дуже багатьом, навіть людям з українською самоідентичністю.

Від себе додам, що Гіркін може стати об'єктом торгу Путіна з заходом, тому Гіркін ще живий і роздає інтерв'ю.