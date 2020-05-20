Інтерв'ю Гордона: чому це не українська спецоперація

Хто тільки не обговорив за останні кілька днів серію інтерв'ю, проведених одіозним Дмитром Гордоном з представниками країни-окупанта – Наталією Поклонскою і Ігорем Гіркіним.

Но лично меня в таких событиях, которые вызывают широкий резонанс, в процессе наблюдения за их развитием, интересует не столько скандальная составляющая, сколько сопровождающий их гибридный фон "обратного порядка".

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Реакция Украины и России на интервью

Дело в том, что если в Украине сейчас только ленивое СМИ не написало о скандальном интервью Дмитрия Гордона и Игоря Гирькина, с упоминанием вскользь Натальи Поклонской, повысив тем самым рейтинг первого до небывалых высот, и только ленивый блогер в социальных сетях не вылил ушат помоев на, до недавно, совершенно большинству неинтересного журналиста, в России отмечается абсолютно обратная информационная компания.

Дело в том, что ряд российских СМИ, информационных площадок и просто говорящих голов, прекрасно нам известных своей аффилиацией такой силовой структурой как ГРУ, сейчас в едином порыве критикуют Поклонскую и Гиркина, параллельно называя Гордона абсолютным, стопроцентным врагом России.

Говорящие головы ГРУ

Например, такой ресурс как "ЦарьГрад-ТВ" поспешил опубликовать интервью, так называемого главы правления Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, в котором тот назвал все сказанное Игорем Гиркиным Дмитрию Гордону "фееричным бредом", ложью и признаками деградации личности, а самого Гордона – абсолютным, стопроцентным врагом России и всего "русского мира".

Отдельно хотел бы отметить, что владеет "ЦарьГрад-ТВ" такой интересный персонаж, как олигарх Константин Малофеев известный не только религиозным фанатизмом, но экспортом православного терроризма. Он не просто является председателем такой пропагандистской структуры как "Общество развития российской исторической образования Двуглавый Орел", но и финансировал боевиков в ходе боевых действий на Донбассе в 2014 году, а так же через свой фонд в Украину завозил (под присмотром, внезапно, Игоря Гиркина) "Дары Волхвов", ставшие предвестником оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

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А потому, то, с каким рвением его ресурс делает его же подопечного, реализовавшего одну из важнейших фаз при вторжении в Украину, выжившим из ума деградантом, вызывает недвусмысленные вопросы.

Что интересно, в унисон с информационной площадкой Малофеева, заговорила еще одна, нам прекрасно известная, говорящая голова ГРУ – Александр Коц.

Так, пока еще не уволенный в запас офицер российской военной разведки, прокремлевский журналист "Комсомольской правды" Александр Коц, обрушился с критикой на Наталью Поклонскую и Игоря Гиркина. Да с такой "партийной ненавистью", что происходя эти события в период царствования Ивана Грозного, этих двоих уже бы посадили на кол и скормили бы голодным псам.

Шарий тоже не стоял в стороне

Но настоящим подарком стало обращение "своего" внимания на это интервью уже давно, целиком и полностью зашкваренного Анатолия Шария, вещающего под патронатом ФСБ и приложившего максимум усилий для того, чтобы разнести это интервью в пух и прах, что в свою очередь, создало некий диссонанс.

То есть, ГРУшные площадки порицают Гиркина и Поклонскую, за их контакт с Гордоном, попутно называя украинского журналиста врагом №1, а лубянковская марионетка в кротчайшие сроки выдает "на-гора" разбор интервью с нарративом о том, что ничего нового сказано не было и попросту проведен процесс реанимации рейтинга медийоной персоны.

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Эти и другие, синхронизированные "нападки", говорят о том, что согласованы были не только эти два интервью, но и соответствующая реакция СМИ и экспертов на них.

Или вы и вправду думаете, что депутат Госдумы РФ, принимавшая непосредственное участие в аннексии полуострова Крым и гибридный наемник, сыгравший одну из ключевых ролей в оккупации территорий Украины, могут дать интервью украинскому журналисту, без ведома "товарища майора"?

Но главное – весть этот показушный цирк с порицанием, причем абсолютно всех участников данной истории, говорит об очень многом и представляет собой, очень яркую лакмусовую бумажку, особенно в контексте когнитивного диссонанса действий марионеток ГРУ и ФСБ. Ведь очевидно, что кто-то кому-то неожиданно перешел дорогу, на плацдарме информационной деятельности.