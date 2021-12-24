"Зверопой 2": яркий мюзикл о мечтах и шоубизнесе

Даже самая амбициозная мечта может стать реальностью, если в это верить и иметь рядом единомышленников, с которыми ты на одной волне. В украинский прокат 30 декабря выходит продолжение мультфильма от Illumination – далее читайте на украинском.

Розповідаємо про те, кому сподобається цей мультфільм та чи варто сходити на нього до кінотеатру.

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Пастки шоубізнесу та амбіційні мрії

У першій частині ми поринули у світ антропоморфних тварин, де коала Бастер Мун, володар невеликого театру, організовував пісенний конкурс. Тоді ж Бастер Мун і познайомився з талановитими конкурсантами та згодом потоваришував з ними.

Фото Illumination

У мультфільмі "Співай 2" тварини повертаються та мають неабиякі плани – дебютувати у новому шоу у театрі "Кришталева вежа". Але виявляється, що без знайомств та попереднього запису зробити це на так-то й просто. Втім, команда співочих тварин не пасує перед складнощами та на ходу вигадує сюжет своєї постановки, та ще й обіцяє долучити до неї легендарного рок-співака Кайла Каллоуея, якого ніхто не бачив вже 15 років.

Тож друзям доведеться не лише знайти колишню рок-зірку та вмовити його виступати, а й пірнути у жорстокий світ шоубізнес, де на кожному кроці чекають небезпеки та пастки.

Дивіться відео:

Яскравий мюзикл та життєствердні ідеї

Мультфільм-мюзикл "Співай 2" – яскравий, простий та життєствердний. Величезний плюс у тому, що його цікаво буде дивитися у будь-якому віці: як дітям, так і дорослим. Тут динамічний, не затягнутий сюжет та доволі непоганий гумор, який розрахований на різні вікові категорії.

Окремо хочеться звернути увагу й на музикальний супровід – популярні та класичні композиції й чудовий вокал створюють таке враження, ніби ті побував на концерті, а не у кіно.та інших. До того ж головних героїв озвучували відомі голлівудські зірки та співаки. Наприклад, рок-зірку у відставці Кайла Каллоуея озвучував Боно, вокаліст гурту U2, дикобразиху Еш – Скарлетт Йоханссон, нову героїню Поршу – співачка Halsey.

Фото Illumination

В українській локалізації пісні не перекладали, тому все звучить органічно та професійно, а глядачі можуть почути "справжні" голоси тварин.

Головна думка мультфільму доволі проста – йди до своєї мети попри все. Неважливо, які перепони будуть на твоєму шляху, якщо ти маєш мрію та віриш й неї – ти можеш її втілити. Такі життєствердні істини, мабуть, саме те, що потрібно під кінець такого складного року.

Мультфільм "Співай 2" варто подивитися тим, хто:

любить яскраві та запальні мюзикли;

хоче відпочити та послухати якісну музику;

любить антропоморфізм та гурти співаючих тварин на екрані.

Фото Illumination

Від самого початку до кінця – це справжнє музичне шоу, під час якого хочеться підспівувати та пританцьовувати. "Співай 2" не претендує на звання найкращого мультфільму, але він цілком підходить для того, аби розслабитися ввечері та подивитися щось веселе й запальне.

Мультфільм можна дивитися як дорослим, так і дітям, сумно не буде нікому. Для того, аби зрозуміти продовження, не обов’язково дивитися першу частину. Так, тут повертаються всі ті ж персонажі, історії яких вже розповіли раніше, але загалом, якщо ви не будете знати чийсь бекграунд – це не сильно вплине на розуміння сюжету.