Акцию протесты провели в Лондоне, информирует 24 канал.

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В Британии провели акции протеста у посольства России

Люди, пришедшие к посольству принесли с собой самые разные вещи, которые могли бы стать "трофеем" для оккупантов. Цель – проявить знак протеста против циничного мародерства в Украине. Речь идет о:

кастрюлях,

игрушках,

ковриках,

одежде и тому подобном.

Фото с акции протеста в Лондоне

Участники акции также связали себе руки и легли прямо на дороге, чтобы напомнить о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Городской глава города, который стал символом геноцида украинцев, сообщил, что 90% людей погибли в результате прямого пулевого ранения.

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