Акцию протесты провели в Лондоне, информирует 24 канал.
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В Британии провели акции протеста у посольства России
Люди, пришедшие к посольству принесли с собой самые разные вещи, которые могли бы стать "трофеем" для оккупантов. Цель – проявить знак протеста против циничного мародерства в Украине. Речь идет о:
- кастрюлях,
- игрушках,
- ковриках,
- одежде и тому подобном.
Фото с акции протеста в Лондоне
Участники акции также связали себе руки и легли прямо на дороге, чтобы напомнить о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Городской глава города, который стал символом геноцида украинцев, сообщил, что 90% людей погибли в результате прямого пулевого ранения.
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