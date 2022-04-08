Акцію протести провели у Лондоні, інформує 24 канал.
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У Британії провели акції протесту біля посольства Росії
Люди, які прийшли до російського посольства, принесли з собою найрізноманітніші речі, які могли б стати "трофеєм" для окупантів. Мета – проявити знак протесту проти цинічного мародерства в Україні. Йдеться про:
- каструлі,
- іграшки,
- килимки,
- одяг тощо.
Фото з акції протесту у Лондоні
Учасники акції також зв'язали собі руки та полягали просто на дороги, щоб нагадати про масові вбивства мирних українців в Бучі. Міський голова міста, яке стало символом геноциду українців, повідомив, що 90% людей загинули внаслідок прямого кульового поранення.
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