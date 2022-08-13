В лесу Киевской области нашли тело расстрелянного оккупантами украинца

Личность погибшего уже установили. Об этом рассказали в городском совете Бучи.

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В Киевской области нашли еще одного замученного украинца

В горсовете сообщили, что пеший патруль третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины обнаружил тело мужчины. Оно лежало в лесу рядом с обочиной дороги Блиставица – Здвижовка.

По предварительным данным, погибшим является 58-летний Олег Кончаковский. Киевлянин был расстрелян русскими захватчиками во время оккупации.

В то же время, его дочь 28 февраля россияне похитили и вывезли на территорию беларуси. По факту обнаружения тела уже начали проводить расследование.



Возле Бучи нашли еще одного замученного украинца / Фото Бучанского городского совета

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Бригаду, которая совершала зверства на Киевщине, уничтожили

Эксперты американского Института изучения войны предположили, что кремль намеренно послал отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду на тяжелое направление без передышки. Причиной тому является желание скрыть военные преступления, совершенные оккупантами в Киевской области.

В частности, журналист Марк Крутов провел расследование по бригаде после ее возвращения из Бучи. Он пришел к выводу, что после тяжелых сражений на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

Из 1500 солдат, находившихся там до войны, вероятно, погибли от 200 до 300 человек.

Типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что 64 бригада получила от 700 до 1 000 раненых в бою.

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