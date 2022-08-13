У лісі на Київщині знайшли тіло розстріляного окупантами українця

Особу загиблого вже встановили. Про це розповіли у міській раді Бучі.

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На Київщині знайшли ще одного закатованого українця

У міськраді повідомили, що піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади знайшов тіло чоловіка. Воно лежало у лісі поряд з узбіччям дороги Блиставиця – Здвижівка.

За попередніми даними, загиблим є 58-річний Олег Кончаковський. Киянина розстріляли російські загарбники під час окупації.

Водночас його доньку 28 лютого росіяни викрали та вивезли на територію білорусі. За фактом виявлення тіла вже розпочали проводити розслідування.



Біля Бучі знайшли ще одного закатованого українця / Фото Бучанської міської ради

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Бригаду, яка чинила звірства на Київщині, знищили

Експерти американського Інституту вивчення війни припустили, що кремль навмисно послав 64 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду на важкий напрямок без перепочинку. Причиною цьому є бажання приховати воєнні злочини, скоєні окупантами в Київській області.

Зокрема, журналіст Марк Крутов провів розслідування щодо бригади після її повернення з Бучі. Він дійшов до висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

З 1 500 солдатів, які перебували там до війни, ймовірно, загинули від 200 до 300 осіб.

Типове співвідношення вбитих і поранених у бою становить приблизно 1 до 3,5, що означає, що 64 бригада отримала від 700 до 1 000 поранених у бою.

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