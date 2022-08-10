Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру. Так, старший лейтенант збройних сил росії Антон Струєв із позивним "Беркут" підозрюється за статтею – порушення законів та звичаїв війни.

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Перехоплення розмови загарбника

СБУ зібрала докази, що окупант Струєв особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

У перехопленні можна почути, що "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ:

Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!

До того ж окупант не обмежувався тільки наказами. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх. Він вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців Тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

22 березня після одного з таких жорстких допитів підлеглі "Беркута" взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент, коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати.

Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

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Що відомо про окупанта

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, цей офіцер збройних сил російської федерації на офіційному сайті міноборони росії відзначений за мужність та героїзм у тому, що брав участь у військовій агресії проти України.



Окупант Антон Струєв / фото СБУ

Важливі перехоплення СБУ

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених в Оленівці. Один з окупантів заявляє, що російська пропаганда бреше, ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

У перехопленій телефонній розмові загарбників командир російської розвідроти бідкається другові на власне становище на Харківщині й заздрить "ювелірній" роботі українських військових.

Крім того, в ще одній розмові бойовики з псевдореспублік визнали, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію росії".

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