Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что он полностью поддерживает создание подобной службы. Ведь иначе неизвестно, удастся ли вытащить из России всех, кого необходимо наказать и привлечь к ответственности за все те преступления, которые они совершили.

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Жданов рассказал о перспективе создания аналога "Моссаду" в Украине

По словам Жданова, сложно сказать, создадут ли в Украине аналог "Моссада".

Израиль встал перед такой дилеммой – ответить или не ответить. У них практически не было выбора. И потому они свою разведслужбу "Моссад"… они создали внутри этой службы специальный отдел, который занимался именно поиском и наказанием тех, кто совершил террористический акт в 1979 году на Мюнхенской олимпиаде,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что тогда пострадали и погибли участники сборной Израиля. После этого израильский премьер Голда Меир взяла на себя ответственность, сказав, что ответит перед Богом за все эти деяния, и отдала приказ на поиск и ликвидацию тех, кто участвовал в этом теракте.

"Я – сторонник того, чтобы такую организацию создали (в Украине – 24 канал), и каждый был наказан. Чтобы каждый понимал, что затронуть Украину значит поставить на себе крест", – подытожил Жданов.

Напомним, что недавно глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что "украинский Моссад" уже работает. По его мнению, этих разведчиков не будут применять в политических целях.

"Я надеюсь, что не будут. Это вопрос на многие годы вперед", – добавил Буданов.

Что такое "Моссад" Политическая разведка Израиля, которая по своему назначению и функциям является аналогом американского Центрального разведывательного управления. Ее считают одной из самых эффективных и профессиональных спецслужб в мире. Деятельность "Моссада" глубоко засекречена. Поэтому информация об этой спецслужбе и ее работе появляется, как правило, или через много лет после событий, либо в результате неудач и провалов. До конца 1990-х годов официально даже не разглашалось имя начальника службы.

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