Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу розповів, що він абсолютно підтримує створення подібної служби. Адже інакше невідомо, чи вдасться витягнути з Росії всіх тих, кого необхідно покарати та притягнути до відповідальності за всі ті злочини, які вони скоїли.

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Жданов розповів про перспективу створення аналога "Моссаду" в Україні

За словами Жданова, важко сказати, чи створять в Україні аналог "Моссаду".

Ізраїль встав перед такою дилемою – відповісти чи не відповісти. Вони практично не мали вибору. І тому вони свою розвідслужбу "Моссад"… вони створили всередині цієї служби спеціальний відділ, який займався саме пошуком та покаранням тих, хто вчинив терористичний акт в 1979 році на Мюнхенській олімпіаді,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що тоді постраждали та загинули учасники збірної Ізраїлю. Після цього ізраїльська прем'єрка Ґолда Меїр взяла на себе відповідальність, сказавши, що відповість перед Богом за всі ці діяння, та віддала наказ на пошук та ліквідацію тих, хто брав участь в цьому теракті.

"Я – прихильник того, щоб таку організацію створили (в Україні – 24 канал), і кожен був покараний. Щоб кожен розумів, що торкнутися України значить поставити на собі хрест", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що "український Моссад" вже працює. На його думку, цих розвідників не застосовуватимуть у політичних цілях.

"Я сподіваюсь, що не будуть. Це є питання на багато років наперед", – додав Буданов.

Що таке "Моссад" Політична розвідка Ізраїлю, яка за своїм призначенням та функціями є аналогом американського Центрального розвідувального управління. Її вважають однією з найефективніших і найпрофесійніших спецслужб у світі. Діяльність "Моссаду" – глибоко засекречена. Тож інформація про цю спецслужбу та її роботу з'являється, як правило, або через багато років після подій, або внаслідок невдач і провалів. До кінця 1990-х років офіційно навіть не розголошувалося ім'я начальника служби.

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