Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан покидает британское телешоу Top Gear

Продюсеры британского телешоу Top Gear еще летом пугали зрителей тем, что актер Мэтт Леблан покидает шоу. И только сейчас ВВС выпускает новую программу, которая должна официально стать последней для актера.

В этой программе Мэтт будет тестировать немало интересных машин, начиная с Fiat Panda Cross и заканчивая эксклюзивными Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom и Porsche 911 GT3 RS.

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В шоу как всегда присутствуют и элементы соревнования: на этот раз герои будут гоняться на лодках и моторикшах. Кто станет преемником актера из "Друзей" точно не известно.

Мэтт Леблан во время съемок телешоу

Оставит Top Gear и другой его ведущий – Рори Рейд. Скорее всего на смену ему и Мэтту придут Падди Мак Гиннес и игрок в крикет Эндрю Флинтоф.

Про "горячий" Ford, который создали британцы, новые заводы Lotus в Китае и чем удивила Toyota на автошоу в Детройте смотрите в программе.