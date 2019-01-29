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      Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан покидает британское телешоу Top Gear

      Авто24 31 Читати новину українською

      Продюсеры британского телешоу Top Gear еще летом пугали зрителей тем, что актер Мэтт Леблан покидает шоу. И только сейчас ВВС выпускает новую программу, которая должна официально стать последней для актера.

      В этой программе Мэтт будет тестировать немало интересных машин, начиная с Fiat Panda Cross и заканчивая эксклюзивными Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom и Porsche 911 GT3 RS.

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      В шоу как всегда присутствуют и элементы соревнования: на этот раз герои будут гоняться на лодках и моторикшах. Кто станет преемником актера из "Друзей" точно не известно.

      Метт Леблан

      Мэтт Леблан во время съемок телешоу

      Оставит Top Gear и другой его ведущий – Рори Рейд. Скорее всего на смену ему и Мэтту придут Падди Мак Гиннес и игрок в крикет Эндрю Флинтоф.

      Про "горячий" Ford, который создали британцы, новые заводы Lotus в Китае и чем удивила Toyota на автошоу в Детройте смотрите в программе.

      Теги: Авто24 Авто Великобритания
      Источник: 24 Канал
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