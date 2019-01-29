Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан покидає британське телешоу Top Gear

Продюсери британського телешоу Top Gear ще влітку лякали глядачів тим, що актор Метт Леблан залишає шоу. Та тільки зараз ВВС випускає нову програму, яка має офіційно стати останньою для актора.

У цій програмі Метт тестуватиме чимало цікавих машин, починаючи з Fiat Panda Cross та закінчуючи ексклюзивними Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom та Porsche 911 GT3 RS.

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В шоу як завжди присутні й елементи змагання: цього разу герої ганятимуться на човнах та моторікшах. Хто стане наступником актора з "Друзів" точно не відомо.



Метт Леблан під час зйомок телешоу

До того залишить Top Gear й інший його ведучий – Рорі Рейд. Скоріш за все на зміну йому та Метту прийдуть Падді Мак Гіннес та гравець в крикет Ендрю Флінтоф.

Про "гарячий" Ford, який створили британці, нові заводи Lotus у Китаї та чим здивувала Toyota на автошоу у Детройті – дивіться у програмі.