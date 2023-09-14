Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, какая цель такой информационной кампании врага и на кого она направлена. По его словам, все эти визиты в Мариуполь связаны с внешней политикой страны-агрессорки.

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Большая информационная кампания

"Звезды" разного рода, в том числе и иностранцы, мощно едут в Мариуполь. Одновременно с этим усиливаются приговоры псевдосуда так называемых квазигосударств нашим военнопленным за непонятные преступления, которые они не совершали.

Это все работает как единственная машина. Приезжает "певица", а потом рассказывает, что в Мариуполе были не ВСУ, а нацисты. Впоследствии все это подкрепляется вынесение приговоров украинским бойцам за вымышленные преступления,

– сказал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что эта крупная информационная кампания, прежде всего, направлена на партнеров или потенциальных союзников России.

Эта сказочка о нацистах усиливается. Это все шито белыми нитями и казалось, что умные люди должны понимать, но нет. Либо люди не так умны, или оно так кажется для тех, кто не понимает, что происходит,

– отметил Андрющенко

Подобные "акции" проходили в 2013 – 2014 годах. Сейчас это все транслируется исключительно на территории Китая, Северной Кореи, Азии, Африки и т.д.

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