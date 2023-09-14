Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, какая цель такой информационной кампании врага и на кого она направлена. По его словам, все эти визиты в Мариуполь связаны с внешней политикой страны-агрессорки.
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Большая информационная кампания
"Звезды" разного рода, в том числе и иностранцы, мощно едут в Мариуполь. Одновременно с этим усиливаются приговоры псевдосуда так называемых квазигосударств нашим военнопленным за непонятные преступления, которые они не совершали.
Это все работает как единственная машина. Приезжает "певица", а потом рассказывает, что в Мариуполе были не ВСУ, а нацисты. Впоследствии все это подкрепляется вынесение приговоров украинским бойцам за вымышленные преступления,
– сказал Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя отметил, что эта крупная информационная кампания, прежде всего, направлена на партнеров или потенциальных союзников России.
Эта сказочка о нацистах усиливается. Это все шито белыми нитями и казалось, что умные люди должны понимать, но нет. Либо люди не так умны, или оно так кажется для тех, кто не понимает, что происходит,
– отметил Андрющенко
Подобные "акции" проходили в 2013 – 2014 годах. Сейчас это все транслируется исключительно на территории Китая, Северной Кореи, Азии, Африки и т.д.
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Визиты "звезд" в оккупированный Мариуполь
- На руинах драмтеатра Мариуполя, на который россияне в марте 2022 сбросили авиабомбу, спела китайская певица Ван-Фан. Она исполнила известную советскую песню "Катюша".
- В интервью Ван-Фан объяснила, почему приехала в оккупированный Россией город. Оказывается, китайская "певица" верит в придуманных пропагандой нацистов, поэтому захотела посмотреть как живут люди и дети Донбасса.
- Впоследствии после китайской "певицы" в украинский Мариуполь уехал популярный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, ранее снимавшийся в программе "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским. Сейчас мужчина работает на пропагандистском канале в России. В рамках шоу о животных ведущий-предатель уехал во временно оккупированный Мариуполь