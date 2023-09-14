Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, яка мета такої інформаційної кампанії ворога та на кого вона спрямована. За його словами, всі ці візити у Маріуполь пов'язані з зовнішньою політикою країни-агресорки.
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Велика інформаційна кампанія
"Зірки" різного роду, зокрема й іноземці, потужно їдуть в Маріуполь. Одночасно з цим посилюються вироки псевдосуду так званих квазідержав нашим військовополоненим за незрозумілі злочини, які вони не скоювали.
Це все працює як єдина машина. Приїжджає "співачка", а потім розповідає буцімто в Маріуполі були не ЗСУ, а нацисти. Згодом все це підкріплюється винесення вироків українським бійцям за вигадані злочини,
– сказав Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя зауважив, що ця велика інформаційна кампанія насамперед спрямована на партнерів чи потенційних союзників Росії.
Ця казочка про нацистів посилюється. Це все шито білими нитками й здавалося, що розумні люди мають розуміти, але ні. Або люди не такі розумні, або воно так подається для тих, хто не розуміє, що відбувається,
– зазначив Андрющенко
Подібні "акції" відбувалися у 2013 – 2014 роках. Зараз це все транслюється виключно на території Китаю, Північної Кореї, в країнах Азії, Африки тощо.
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Візити "зірок" в окупований Маріуполь
- На руїнах драмтеатру Маріуполя, на який росіяни у березні 2022 року скинули авіабомбу, заспівала китайська співачка Ван-Фан. Вона виконала відому радянську пісню "Катюша".
- В інтерв'ю Ван-Фан пояснила, чому приїхала в окуповане Росією місто. Виявляється, китайська співачка вірить у вигаданих пропагандою нацистів, тому захотіла подивитися як живуть люди та діти Донбасу.
- Згодом після китайської "співачки" до українського Маріуполя поїхав популярний білоруський телеведучий Дмітрій Шепелєв, який раніше знімався в програмі "Розсміши коміка" з Володимиром Зеленським. Нині чоловік працює на пропагандистському каналі в Росії. У рамках шоу про тварин ведучий-зрадник поїхав до тимчасово окупованого Маріуполя