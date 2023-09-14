Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, яка мета такої інформаційної кампанії ворога та на кого вона спрямована. За його словами, всі ці візити у Маріуполь пов'язані з зовнішньою політикою країни-агресорки.

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Велика інформаційна кампанія

"Зірки" різного роду, зокрема й іноземці, потужно їдуть в Маріуполь. Одночасно з цим посилюються вироки псевдосуду так званих квазідержав нашим військовополоненим за незрозумілі злочини, які вони не скоювали.

Це все працює як єдина машина. Приїжджає "співачка", а потім розповідає буцімто в Маріуполі були не ЗСУ, а нацисти. Згодом все це підкріплюється винесення вироків українським бійцям за вигадані злочини,

– сказав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що ця велика інформаційна кампанія насамперед спрямована на партнерів чи потенційних союзників Росії.

Ця казочка про нацистів посилюється. Це все шито білими нитками й здавалося, що розумні люди мають розуміти, але ні. Або люди не такі розумні, або воно так подається для тих, хто не розуміє, що відбувається,

– зазначив Андрющенко

Подібні "акції" відбувалися у 2013 – 2014 роках. Зараз це все транслюється виключно на території Китаю, Північної Кореї, в країнах Азії, Африки тощо.

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