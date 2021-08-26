Уникальные кадры опубликовали в соцсети. На них видно, как бойцам удается найти время для себя между обстрелами.

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Чтение, кофе и спорт

На линии фронта бойцам удается жить полноценной жизнью. Они звонят любимым, проводят время с любимыми животными, следят за стрижкой. Бывает, даже находят время для спорта, чтения и кофе.

Между этими занятиями, собратья также общаются, делятся друг с другом воспоминаниями о мирной жизни. Им удается вместе преодолевать бытовые трудности.

Как живут украинские бойцы на фронте / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Справка. К сожалению, на фронте и дальше есть потери среди украинских военных. В частности, 24 августа – на День Независимости – погиб 49-летний командир отделения 74-го разведывательного батальона Владислав Питько. У него осталась жена и 10-летняя дочь.

Текст публикации с фейсбук-страницы 93-й ОМБр "Холодный Яр":

Обычно вам показывают воинов, служащих на постах. Оружие, снаряжение, сосредоточенные взгляды.

Но жизнь воина на передовой состоит не только из боевых дежурств. Не только из наблюдений за врагом, докладов командиру и огня.

Здесь, на линии фронта, бойцы умудряются жить полноценной жизнью: звонят любимым, играют с любимыми животными, следят за стрижкой, выделяют время для спорта, чтения, кофе. Они делятся друг с другом воспоминаниями о мирной жизни и вместе преодолевают бытовые сложности.

Фотозарисовки о жизни на передовой – к вашему вниманию.