Унікальні кадри опублікували у соцмережі. На них видно, як бійцям вдається знайти час для себе поміж обстрілами.
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Читання, кава та спорт
На лінії фронту бійцям вдається жити повноцінним життям. Вони телефонують коханим, проводять час з улюбленими тваринами, стежать за стрижкою. Буває, навіть знаходять час для спорту, читання та кави.
Поміж цими заняттями, побратими також спілкуються, діляться один з одним спогадами про мирне життя. Їм вдається разом долати побутові складнощі.
Як живуть українські бійці на фронті / Фото з фейсбуку 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Текст публікації з фейсбук-сторінки 93-тя ОМБр "Холодний Яр":
Зазвичай вам показують воїнів, що служать на постах. Зброя, спорядження, зосереджені погляди.
Та життя воїна на передовій складаються не тільки з бойових чергувань. Не тільки зі спостережень за ворогом, доповідей командиру та вогню у відповідь.
Тут, на лінії фронту, бійці примудряються жити повноцінним життям: телефонують коханим, пестять улюблених тварин, слідкують за стрижкою, викраюють час для спорту, читання, кави. Вони діляться один з одним спогадами про мирне життя та разом долають побутові складнощі.
Фотозамальовки про життя на передовій – до вашої уваги.