Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Это решение соответствует требованиям Женевской конвенции и обеспечивает ограничения для подозреваемых в преступлениях.

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Пленные россияне получили разрешение на звонки

По словам Мельничука, пленные смогут использовать средства IP-телефонии, но только при технической возможности и разрешения Координационного штаба.

Пленные, которых подозревают в преступлениях, смогут звонить только с разрешения следователя, прокурора или суда.

Народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя это постановление, отметил, что его цель – обеспечить пленным право на общение в соответствии с положениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

К слову, в сентябре 2024 года, когда Украина запретила звонки военнопленным, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что это не нарушало Женевской конвенции, поскольку документ позволяет только переписку.

Однако в апреле 2024 года петиция с требованием приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь набрала необходимые голоса на сайте Кабмина.

Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики России, которая ведется в отношении наших защитников,

– говорится в петиции.

В ответ на эту петицию премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что телефонные звонки важны для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.