Пленный рассказал, что российские СМИ изображают "Азов" как жестоких головорезов со свастикой, которые убивают всех без разбора. Впрочем, оказалось, что это не соответствует действительности, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Николаевский Ванек".

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Пленный раскрыл ложь кремлевского ТВ

Я только сейчас узнал, что такое "Азов". "Азов" – это ах**нные мужики",

– уверяет оккупант.

В противовес тому, что говорили по российскому телевидению, бойцы из "Азова" достойно обращаются с пленными. Захватчик заметил, что они никого не ударили. Если попросить воды, то дают. Он говорит, что поверить не может, что у "Азова" такое отношение к пленным.

Также оккупант открыл для себя, что в "Азове" происходит тщательный отбор воинов. Нужно сдавать определенные нормативы. В российской армии такого нет. "Подписали пьяными контракт – и на войну".

Оккупанты выразил удивление человеческими условиями в украинском плену, которые противоречат российской пропаганде. Пленный указал на удобства, двухразовое питание и соблюдение прав.