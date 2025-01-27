Полонений розповів, що російські ЗМІ зображають "Азов" як жорстоких головорізів зі свастикою, які вбивають усіх без розбору. Втім, виявилося, що це не відповідає дійсності, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Николаевский Ванек".

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Полонений розкрив брехню кремлівського ТБ

Я тільки зараз дізнався, що таке "Азов". "Азов" – це ах**нні мужики",

– запевняє окупант.

Напротивагу тому, що говорили по російському телебаченню, бійці з "Азову" гідно поводяться з полоненими. Загарбник зауважив, що вони нікого не вдарили. Якщо попросити води, то дають. Він каже, що повірити не може, що в "Азова" таке ставлення до полонених.

Також окупант відкрив для себе, що в "Азові" відбувається ретельний відбір воїнів. Потрібно здавати певні нормативи. У російській армії такого немає. "Підписали п'яними контракт – і на війну".

Окупанти висловив здивування людськими умовами в українському полоні, які суперечать російській пропаганді. Полонений вказав на зручності, дворазове харчування та дотримання прав.