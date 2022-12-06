Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что в последнее время Берлин увеличил количество поддержки Украины в финансовом и военном плане.

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Почему Шольцу стоит почаще звонить Путину

По словам политолога, некоторые нюансы помощи Германии даже не озвучиваются публично. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря позвонил российскому диктатору. Давидюк считает, что не стоит воспринимать этот телефонный звонок как нечто негативное для Киева.

Шольц усилил украинский вектор, потому сейчас Путина нужно держать на контроле. Канцлеру Германии сейчас наоборот нужно больше общаться с Путиным, чтобы понять, что будет делать российский диктатор.

– сказал Давидюк.

Он добавил, что Шольц и дальше будет демонстрировать активность. По словам политолога, остается лишь проследить, чтобы эта активность была направлена только на украинскую сторону, а не на сторону врага Украины.

Движение на усиление Германии

Как рассказал Давидюк, сейчас Берлин начал закупать для себя танки и пусковые установки MLRS. Это также свидетельствует об изменении вектора Германии.

"Началось геополитическое движение на усиление Германии в военном плане, чего не было со времен Второй мировой войны. Война в Украине развязала немцам руки для того, чтобы усилить себя", – сказал политолог.

Немецкие дипломаты поддерживают Украину

Вместе с верхушкой германских властей изменилась и вся немецкая дипломатия. Представители посольства Германии в Украине, которые в начале российского вторжения были достаточно пассивными, сейчас демонстрируют значительную поддержку Киева.

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сделала заявление для украинских СМИ о том, что Россия не имеет права выиграть. Перед полномасштабной войной была совсем другая позиция,

– заметил Давидюк.

Он добавил, что также в Германии активно выступают за включение Украины в Европейский Союз. Как отметил политолог, Киеву нужно активизироваться в этом направлении и проводить работу на своей стороне.

Германия хочет расширения ЕС

Также, по словам Давидюка, сейчас Германия и весь Европейский Союз нарабатывают политику по Китаю.

В этой корзине "США – Европа – Германия – Россия – Китай" будем и мы. Украина будет в пуле больших игроков. Наша задача – не потеряться, а продвигать свою политику,

– сказал политолог.

Он добавил, что последние заявления руководства Германии свидетельствуют о намерениях расширять ЕС с тем, чтобы влиять на большее количество событий и процессов в мире.

Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давидюка: смотрите полное видео

Последние заявления Германии