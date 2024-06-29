Сразу после прибытия на родную землю женщина позвонила своей дочери. Соответствующее видео обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Елена Пех впервые позвонила дочери после освобождения

Елена Пех, научная сотрудница Горловского художественного музея, которую россияне удерживали 6 лет, после возвращения в Украину впервые позвонила своей дочери.

Разговор Елены Пех с дочерью: смотрите видео

В марте 2020 года Елену Пех "приговорили" к 13 годам лишения свободы. Она была в колонии № 127 в оккупированном Снежном, что в Донецкой области.

По данным ИСОМ Ukraine, в 2014 году Елена Пех вместе с несовершеннолетней дочерью выехала из оккупированной Горловки в Одессу. В 2016 году у ее мамы, которая осталась в оккупированном городе, ухудшилось здоровье. Поэтому женщина вынуждена была ездить на оккупированную территорию.

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