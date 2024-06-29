Одразу після прибуття на рідну землю жінка зателефонувала своїй доньці. Відповідне відео оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Олена Пех вперше зателефонувала доньці після звільнення
Олена Пех, наукова співробітниця Горлівського художнього музею, яку росіяни утримували 6 років, після повернення в Україну найперше зателефонувала своїй доньці.
Розмова Олени Пех з донькою: дивіться відео
У березні 2020 року Олену Пех "засудили" до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному, що у Донецькій області.
За даними ІСОМ Ukraine, у 2014 році Олена Пех разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров'я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію.
Що ще відомо про повернення цивільних з російського полону
- Ще один політичний бранець – Валерій Матюшенко. Окупанти затримали цивільного на Донеччині ще в липні 2017 року. Згодом незаконно ув'язнили до 10 років позбавлення волі.
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.
- Ще 5 цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.