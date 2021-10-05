Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке. Мол, они с Михаилом Подоляком обрушили Facebook, чтобы избежать критики.

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"В этот раз, мы с Подоляком, решили обрушить все сети и мессенджеры, чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от "... имени СБУ", – написал Арестович.



Советник председателя ОП снова пошутил / Скриншот сообщения со страницы Арестовича

Скандалы с участием Арестовича: последние

Текст публикации Алексея Арестовича:

В этот раз, мы с Подоляком, решили обрушить все сети и мессенджеры. Чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от" ... имени СБУ".