Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке. Мол, они с Михаилом Подоляком обрушили Facebook, чтобы избежать критики.
К теме Компания Facebook назвала причину масштабного сбоя
"В этот раз, мы с Подоляком, решили обрушить все сети и мессенджеры, чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от "... имени СБУ", – написал Арестович.
Советник председателя ОП снова пошутил / Скриншот сообщения со страницы Арестовича
Скандалы с участием Арестовича: последние
- Советник главы Офиса Президента заявлял, что название страны можно изменить на такое – Соединенные Земли Украины.
- Арестович также считает, что украинцы не такие образованные, как афганские беженцы.
- Михаил Подоляк прокомментировал скандалы коллеги так: "Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик".
Текст публикации Алексея Арестовича:
В этот раз, мы с Подоляком, решили обрушить все сети и мессенджеры. Чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от" ... имени СБУ".