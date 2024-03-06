В рамках этого законопроекта планируют ввести новые нормы для водителей, что может привести к применению серьезных штрафов и даже лишению водительских прав. Инициатором законопроекта выступил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Какие новые штрафы могут ждать водителей

Главной целью проекта является совершенствование административной ответственности за нарушение правил управления или эксплуатации транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

В частности, законодатели планируют ввести коррективы в распространенную практику вмешательства в систему выпуска выхлопных газов автомобилей, которая вызывает увеличение уровня шума от работы двигателей. В частности, так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические изделия, не учтены в конструкции транспортных средств, рассматриваются как факторы нарушения тишины и покоя граждан, вызывающие недовольство общества.

Авторы документа убеждены в недопустимости громких звуков в условиях войны, которые граждане могут спутать с российскими дронами-камикадзе.

Какие штрафы могут ввести Согласно изменениям, предусмотренными законопроектом, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение прав. В частности, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, а за повторное аж 34 тысячи гривен.

Когда может быть принят новый законопроект

Документ находился на рассмотрении в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры с августа. Однако, по сведениям журналистов, законопроект включили в повестку дня Рады в конце февраля, и он может быть рассмотрен в ближайшее время.