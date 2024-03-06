У рамках цього законопроєкту планують ввести нові норми для водіїв, що може призвести до застосування серйозних штрафів та навіть позбавлення водійських прав. Ініціатором законопроєкту виступив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Які нові штрафи можуть чекати на водіїв

Головною метою проєкту є вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил керування чи експлуатації транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Зокрема, законодавці планують ввести корективи у поширену практику втручання у систему випускання вихлопних газів автомобілів, яка спричиняє збільшення рівня шуму від роботи двигунів. Зокрема, так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні вироби, не враховані в конструкції транспортних засобів, розглядаються як фактори порушення тиші та спокою громадян, що викликають незадоволення суспільства.

Автори документа переконані в недопустимості гучних звуків в умовах війни, які громадяни можуть сплутати з російськими дронами-камікадзе.

Які штрафи можуть ввести Згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення прав. Зокрема за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за повторне аж 34 тисячі гривень.

Коли може бути ухвалений новий законопроєкт

Документ перебував на розгляді у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури з серпня. Однак, за відомостями журналістів, законопроєкт включили до порядку денного Ради наприкінці лютого та він може бути розглянутий найближчим часом.