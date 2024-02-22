Адвокат Роман Симутин рассказал, кого и при каких условиях могут оштрафовать. Кстати к проекту закона №10449 уже поступило более 1300 поправок, поэтому на их рассмотрение понадобится не менее недели.

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Кого могут оштрафовать, если примут новый закон о мобилизации

Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты,

– заверил адвокат.

Он также убежден, что введут 51 тысячу штрафа, если военнообязанный в течение 61 дня не уточнил свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, путем внесения изменений в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Роман Симутин убежден, что лиц, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации, смогут задержать на 3 суток для выяснения обстоятельств.

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте №10379, но очевидно, что по истечении 60 дней руководителю ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, или составлять протокол, который на сегодня является обязательным", – пояснил адвокат.

Он также уточнил, что:

статью 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнят нормой, которая будет исключать необходимость составления протокола. Именно поэтому постановление со штрафом будут выносить сразу;

также внесут изменения в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях, после чего руководитель ТЦК и СП сможет вынести постановление даже через 3 года, увеличивая срок привлечения к админответственности сроком от 2 месяцев до 3 лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Роман Симутин рассказал важные детали. В частности, что в отношении военнообязанного составят постановление, если:

мужчине сообщили о повестке, однако он не явился в ТЦК;

военнообязанный не был зарегистрирован, не получал повестку и не обновлял учетные данные в течение 60 дней, однако его поймали через два года.

Однако начальник ТЦК и СП не сможет штрафовать ежедневно одного и того же военнообязанного, ведь человека невозможно привлечь дважды к ответственности за один и тот же проступок. Поэтому меняют часть вторую статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и убирают повторность.

Новый законопроект о мобилизации