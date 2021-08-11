Ткаченко напомнил, что площадь относится к буферной зоне ЮНЕСКО. Поэтому компания должна понести финансовое наказание.

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Виновники должны нести ответственность

Кроме того, по мнению Ткаченко, чиновники и полиция тоже должны нести ответственность.

Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева,

– сказал министр.

Политик напомнил, что съемки проходили без всякого согласования с заповедником "София Киевская" и с Минкультом.

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