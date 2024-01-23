Може перерости в щось дуже масштабне, – російський правозахисник про акції дружин мобілізованих

У Росії набирає обертів рух дружин мобілізованих. Явище стало настільки помітним, що про нього написали в The Times.

Російський правозахисник, керівник порталу gulagu.net Володимир Осєчкін прокоментував ці протести 24 Каналу. Як відомо, дружини мобілізованих навіть приїхали до приймальні Владіміра Путіна, щоб дізнатись, коли той підпише указ про демобілізацію.

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"До якогось певного моменту всі ці путінські шпики могли контролювати протест, придушувати його. Але тепер уже він у таких масштабах, що ФСБ і МВД не справляються. Очевидно, що це лише нарощуватиметься з тією інтенсивністю боїв і нерозсудливістю Путіна", – зазначив Осєчкін.

Він також додав, що багато чого залежить від самих росіян і їхньої солідарності. Якщо вони зможуть об'єднатись, то мають шанс вплинути на ситуацію.

Стався злам навіть усередині російської армії

За словами Осєчкіна, навіть деякі окупанти починають усвідомлювати, що не хочуть воювати в Україні. Це відбувається з різних причин, зокрема через страх загинути чи стати інвалідом.

Однак вони бояться про це відкрито заявити і щось зробити, щоб не потрапити під каральний апарат. Тому вдаються до безпечніших способів.

Усередині російської армії з'явився перший антивоєнний рух, де самі військові починають надсилати якісь лозунги, написи "Нет войне", щоб знайти однодумців,

– зазначив російський правозахисник.

Рух дружин мобілізованих у Росії: основне