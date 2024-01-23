Может перерасти во что-то масштабное, – российский правозащитник об акциях жен мобилизованных

В России набирает обороты движение жен мобилизованных. Явление стало столь заметным, что о нем написали в The Times.

Российский правозащитник, руководитель портала gulagu.net Владимир Осечкин прокомментировал эти протесты 24 Каналу. Как известно, жены мобилизованных даже приехали в приемную Владимира Путина, чтобы узнать, когда тот подпишет указ о демобилизации.

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"До какого-то определенного момента все эти путинские шпики могли контролировать протест, подавлять его. Но теперь уже он в таких масштабах, что ФСБ и МВД не справляются. Очевидно, что это будет только наращиваться с той интенсивностью боев и безрассудством Путина", – отметил Осечкин.

Он также добавил, что многое зависит от самих россиян и их солидарности. Если они смогут объединиться, у них есть шанс повлиять на ситуацию.

Произошел излом даже внутри российской армии

По словам Осечкина, даже некоторые оккупанты начинают осознавать, что не хотят воевать в Украине. Это происходит по разным причинам, в частности из-за страха погибнуть или стать инвалидом.

Однако они боятся об этом открыто заявить и что-нибудь сделать, чтобы не попасть под карательный аппарат. Поэтому прибегают к более безопасным способам.

Внутри российской армии появилось первое антивоенное движение, где сами военные начинают присылать какие-то лозунги, надписи "Нет войне", чтобы найти единомышленников,

– отметил российский правозащитник.

Движение жен мобилизованных в России: основное