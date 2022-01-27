Рябчуку проситимуть "запобіжку" без можливості застави
27 січня 2022 , 16:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У ДБР заявили, що Артему Рябчуку, який відкрив вогонь по товаришах-нацгвардійцях, проситимуть запобіжний захід без можливості застави. Внаслідок стрілянини загинули 5 осіб, ще 5 поранені.
Відповідну заяву зробила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Це трапилось 27 січня.
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Рябчуку обиратимуть запобіжний захід
Найближчим часом строковику, який відкрив стрілянину в Дніпрі оберуть запобіжний захід.
Тримання під вартою без альтернативи можливої застави,
– повідомила Сапьян.
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