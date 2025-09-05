У ніч на 5 вересня у російській Рязані чули вибухи. Опісля місцеві побачили в районі нафтопереробного заводу пожежу.

Деталі про атаку на Рязань та її наслідки 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Це вражає, – Годжес сказав, яку ахіллесову п'яту Росії знайшла Україна

Що відомо про атаку на Рязань?

Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом.

Офіційної інформації про атаку поки немає.



У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи / Фото росЗМІ

Важливо! 26 серпня на території Рязанської області прогримів потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва". Це – один з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви.

Що відомо про попередні вибухи у Росії на окупованих територіях?