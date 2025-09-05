Укр Рус
5 вересня, 02:05
2

У Рязані пролунали вибухи: місцеві пишуть про пожежу на НПЗ

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи, після чого нібито сталася пожежа на нафтопереробному заводі.
  • Офіційної інформації про атаку немає, але місцеві жителі повідомляють про густий чорний дим над містом.

У ніч на 5 вересня у російській Рязані чули вибухи. Опісля місцеві побачили в районі нафтопереробного заводу пожежу.

Деталі про атаку на Рязань та її наслідки 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Рязань?

Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом. 

Офіційної інформації про атаку поки немає.


У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи / Фото росЗМІ

Важливо! 26 серпня на території Рязанської області прогримів потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва". Це – один з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви.

