У Рязані пролунали вибухи: місцеві пишуть про пожежу на НПЗ
- У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи, після чого нібито сталася пожежа на нафтопереробному заводі.
- Офіційної інформації про атаку немає, але місцеві жителі повідомляють про густий чорний дим над містом.
У ніч на 5 вересня у російській Рязані чули вибухи. Опісля місцеві побачили в районі нафтопереробного заводу пожежу.
Деталі про атаку на Рязань та її наслідки 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.
Що відомо про атаку на Рязань?
Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом.
Офіційної інформації про атаку поки немає.
У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи / Фото росЗМІ
Важливо! 26 серпня на території Рязанської області прогримів потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва". Це – один з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви.
Що відомо про попередні вибухи у Росії на окупованих територіях?
- Пізно ввечері 4 вересня гучно було в окупованому Луганську. Опісля там помітили потужне займання. Дим бачили майже над усім містом. Ймовірно, прилетіло по нафтобазі.
- У ніч на 4 вересня невідомі дрони атакували й Ростовську область. Там БпЛА начебто спричинили "загоряння сухої трави", однак супутникові знімки свідчать про ураження російських радіолокаційних станцій ТРЛК-10 "Скала-М".
- 3 вересня під атакою безпілотників була тяглова підстанція, також у Ростовській області. Через обстріл затримували понад 20 потягів.