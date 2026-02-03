Під час візиту до Києва Марк Рютте заговорив українською

3 лютого генсек НАТО відвідав Київ. Він виступив перед депутатами у Верховній Раді і дав із Володимиром Зеленським спільну конференцію.

Марк Рютте підтвердив незмінну підтримку України з боку Альянсу. Він зазначив, що НАТО буде сприяти гарантіям безпеки для нашої країни після укладання мирної угоди.

Як Рютте заговорив українською під час візиту до Києва?

Вже після спільного із Зеленським брифінгу генеральний секретар увічливо попрощався з журналістами. Ті у відповідь навчили, як правильно прощатися українською. Рютте радо повторив: "До побачення".

Рютте заговорив українською: дивіться відео

Під час сьогоднішніх виступів Марк Рютте пообіцяв, що як тільки мирна угода буде укладена, союзники направлять в Україну збройні сили, нададуть підтримку з повітря та моря.

Також генсек запевнив, що НАТО працює над прискоренням постачання додаткових ракет ППО Україні. За його словами, програма PURL вже забезпечила близько 75% ракет для систем Patriot та 90% для інших ППО.

Як Рютте відреагував на масований обстріл 3 лютого?