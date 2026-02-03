Марк Рютте підтвердив незмінну підтримку України з боку Альянсу. Він зазначив, що НАТО буде сприяти гарантіям безпеки для нашої країни після укладання мирної угоди.
Як Рютте заговорив українською під час візиту до Києва?
Вже після спільного із Зеленським брифінгу генеральний секретар увічливо попрощався з журналістами. Ті у відповідь навчили, як правильно прощатися українською. Рютте радо повторив: "До побачення".
Рютте заговорив українською: дивіться відео
Під час сьогоднішніх виступів Марк Рютте пообіцяв, що як тільки мирна угода буде укладена, союзники направлять в Україну збройні сили, нададуть підтримку з повітря та моря.
Також генсек запевнив, що НАТО працює над прискоренням постачання додаткових ракет ППО Україні. За його словами, програма PURL вже забезпечила близько 75% ракет для систем Patriot та 90% для інших ППО.
Як Рютте відреагував на масований обстріл 3 лютого?
- Напередодні візиту Марка Рютте до Києва Росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України з початку 2026 року.
- Генсек зауважив, що окупанти вдарили саме по цивільному населенню. Цей обстріл є тривожний сигналом в контексті мирних переговорів, які зараз ведуться між США, Україною і Росією. Вже 4 лютого в Абу-Дабі розпочнеться другий раунд тристоронніх перемовин.
- На думку генерального секретаря, американці помітили чергову атаку і візьмуть її до уваги.
- Нагадаємо, що Дональд Трамп особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну тиждень, а той нібито погодився. Минуло усього чотири дні, а росіяни порушили обіцянку не бити по енергетиці.