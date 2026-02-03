Марк Рютте подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Альянса. Он отметил, что НАТО будет способствовать гарантиям безопасности для нашей страны после заключения мирного соглашения.

Как Рютте заговорил на украинском во время визита в Киев?

Уже после совместного с Зеленским брифинга генеральный секретарь вежливо попрощался с журналистами. Те в ответ научили, как правильно прощаться на украинском. Рютте радостно повторил: "До свидания".

Во время сегодняшних выступлений Марк Рютте пообещал, что как только мирное соглашение будет заключено, союзники направят в Украину вооруженные силы, окажут поддержку с воздуха и моря.

Также генсек заверил, что НАТО работает над ускорением поставок дополнительных ракет ПВО Украине. По его словам, программа PURL уже обеспечила около 75% ракет для систем Patriot и 90% для других ПВО.

