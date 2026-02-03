Марк Рютте подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Альянса. Он отметил, что НАТО будет способствовать гарантиям безопасности для нашей страны после заключения мирного соглашения.
Смотрите также Надо искать диалог, сдаваться никто не собирается, – Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Как Рютте заговорил на украинском во время визита в Киев?
Уже после совместного с Зеленским брифинга генеральный секретарь вежливо попрощался с журналистами. Те в ответ научили, как правильно прощаться на украинском. Рютте радостно повторил: "До свидания".
Рютте заговорил на украинском: смотрите видео
Во время сегодняшних выступлений Марк Рютте пообещал, что как только мирное соглашение будет заключено, союзники направят в Украину вооруженные силы, окажут поддержку с воздуха и моря.
Также генсек заверил, что НАТО работает над ускорением поставок дополнительных ракет ПВО Украине. По его словам, программа PURL уже обеспечила около 75% ракет для систем Patriot и 90% для других ПВО.
Как Рютте отреагировал на массированный обстрел 3 февраля?
- Накануне визита Марка Рютте в Киев Россия осуществила самую массированную атаку на энергетику Украины с начала 2026 года.
- Генсек отметил, что оккупанты ударили именно по гражданскому населению. Этот обстрел является тревожный сигналом в контексте мирных переговоров, которые сейчас ведутся между США, Украиной и Россией. Уже 4 февраля в Абу-Даби начнется второй раунд трехсторонних переговоров.
- По мнению генерального секретаря, американцы заметили очередную атаку и примут ее во внимание.
- Напомним, что Дональд Трамп лично попросил Путина не обстреливать Украину неделю, а тот якобы согласился. Прошло всего четыре дня, а россияне нарушили обещание не бить по энергетике.