Саме це вдарило по Радянському Союзу, – Фесенко припустив, як можна посилити тиск на Росію

Однією з причин економічного краху Радянського Союзу було різке падіння цін на нафту наприкінці 80-х років. Тому потрібно спробувати вплинути на економічну ситуацію Росії подібним чином.

Ефект може бути сильнішим, аніж просто санкційні обмеження по нафті й газу. Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

Варте уваги Байден заявив, що G7 оголосить ембарго на основний експорт Росії – золото

Чому складно "завалити" Росію

Спікер зауважує, що найпотужнішим економікам світу не вдасться об'єднатися і "задавати" Росію. За останні 100 років немає жодного прикладу, щоб велику країну, з великим населенням та великою кількістю ресурсів знищити економічним шляхом. Так, не вдалося "задавити" Північну Корею та Іран. Хоча санкції були набагато ширші за кількісним складом, аніж санкції проти Росії.

Безумовно, через санкції Заходу росіяни постраждали у багатьох галузях. До прикладу, російський автопром впав на 80%, а також не вистачає електронних комплектуючих для військових галузей. На жаль, Росії вдається компенсувати втрати шляхом продажу нафти й газу за високими цінами.

Об'єднатися і "задавити" – це не спрацює. Немає 100% режиму санкцій, такі країни, як Індія і Китай, не підтримують з різних причин – економічних, ідеологічних та політичних,

– пояснив Фесенко.

Важливо впроваджувати вторинні санкції

За словами Фесенка, такі санкції б'ють по окремих компаніях. Простими словами: якщо певна компанія торгує з Росією санкційним товаром – вона сама потрапляє під санкції. Загадаємо, як Казахстан визнав американські санкції, попри те, що є союзником Росії по Євразійському Союзу по ОДКБ. Річ у тім, що країна має достатньо тісні відносини із західними країнами, зокрема – в енергетичній сфері. Тому ризикувати казахи не хочуть, передовсім з економічних причин.

Спікер додав, що з такими країнами, як Індія, потрібно працювати політично, а також – попереджати про наслідки співпраці з країною-агресоркою. Такий спосіб спрацював і з Китаєм: значна частина компаній відмовляється відкрито працювати з Росією.

"У США впродовж 8 років є кримінальна справа проти українського олігарха Дмитра Фірташа. Його американці підозрюють в корупційних діях з індійськими компаніями. Вони стосувалися оборудок з титаном, а це вже стосувалося порушення американських законів", – навів приклад Фесенко.

Не пропустіть Транзит через Калінінград: Наусєда не збирається йти на поступки перед Росією попри погрози

Терміни розпаду Росії / Що змусить Путіна оголосити мобілізацію – Черник: дивіться відео