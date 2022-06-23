Річ у тім, що у Казахстані дуже багато росіян та російськомовних. На цьому було б дуже легко зіграти. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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З імперством Путіна усі працювали по-різному

Кожен обробляв російських імперців по своєму. Ви (українці – 24 канал) не захотіли з ними працювати, і вас за це покарали – війною,

– відзначив спікер.

Натомість Лукашенко пропонував об'єднувальні союзи та захищав від агресії. Назарбаєв щороку приїжджав до Москви й пропонував все нові й нові плани "Великої Євразії". "Він переніс столицю на північ, хотів "згладити" жорстку етніко-географічну структуру Казахстану. Робив усе, щоб виглядати таким собі "об'єднувачем". А загроза назрівала завжди", – сказав Піонтковський..

Сьогодні Казахстан вирішив, що у ці ігри більше не гратиме.

Тепер у європейських республік гарантом виступає Захід, а у Казахстану – Китай,

– додав Андрій.

Піонтковський згадав виступ глави Кремля на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. "Токаєв слухав заяви Путіна про те, як той "усе повертатиме, з "кам'яним лицем", пригнічуючи "холодний сказ". Він же розуміє, що його імперські амбіції безпосередньо стосуються і Казахстану", – зауважив публіцист.

Саме тому казахський лідер розбив Путіна по всіх пунктах. Чітко сказав, що підтримуватиме американські санкції, адже не бачить сенсу підставлятися. "Через кожен абзац він повторював: "Ми з Китайською Народною Республікою, ми з товаришем Сі Цзіньпінем… Путін стрімко втрачає увесь пострадянський простір", – сказав він.

Першим був Ердоган

Турецький лідер просто викинув Путіна зі Східного Кавказу. "Немає азербайджанської армії. Алієв та Ердоган оголосили про створення об'єднаної армії. Фактично, Азербайджан є членом НАТО. Чомусь Росія закриває на це очі. Вам вони зруйнували пів країни за те, що ви лише подумали вступити до НАТО. А там – ні", – говорить Андрій.

Як Путін відреагує на те, що його "опустили"

Піонтковський підкреслив, що останнім часом Путін отримує забагато ляпасів. Зокрема, мовиться про рішення Литви заблокувати транзит санкційних товарів до Калінінграда. "Я захоплююся, вони могли цього не робити, але віддали перевагу зробити. До речі, це великий знак солідарності з Україною", – переконаний Піонтковський. За його словами, таким чином НАТО демонструє, що у випадку агресії з боку Росії – боротиметься "за кожен дюйм".

Крім того, Токаєв відмовився визнавати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Це такий собі "плювок" у лице Путіна.

Піонтковський пояснює, що донедавна Путін чудово ладнав з "інтелігенцією" – Макроном, Меркель, Саркозі, Обамою та іншими. "Він знав, що він – дрібний злочинець, а Сі Цзіньпінь та Ердоган – це великі бандити в законі, він не може з ними так себе поводити", – сказав публіцист.

Він нагадав, як Путін побоявся йти воювати проти Ердогана в умовах конфлікту Вірменії та Азербайджану. Путін намагався зіграти на цьому. "Він хотів встановити перемир'я, він це любить. Але Алієв з Ердоганом розрахували усе по-іншому. Треба було йти воювати з Ердоганом", – наголосив Піонтковський. Ба більше, повномасштабне вторгнення Росії в Україну чітко продемонструвало, що насправді собою являє так звана "друга армія світу".

Насамкінець, публіцист вважає, що жодних військових акцій Путін не застосовуватиме.

Токаєв просто розбив Путіна, – Піонтковський: дивіться відео