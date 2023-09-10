Неочікувано на одній стороні: як і США, і Росія підтримали недолугу декларацію G20

Декларація, яку 9 вересня ухвалили на саміті "Групи двадцяти", отримала позитивну реакцію від Сполучених Штатів Америки. Відповідно беззмістовній заяві тішаться й у Росії, яка і розв'язала війну.

У декларації країн G20 дуже поверхнево описали війну Росії проти України, навіть не акцентувавши на тому, хто є агресором. Про це 24 Каналу розповів Володимир Дубовик – директор Центру міжнародних досліджень, зауваживши, що спільне комюніке G20 може свідчити про неприємні процеси у світі.

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"Мене дивує позитивна реакція з боку Джейка Саллівана, занадто вона вже м'яка. Позитивним хіба може бути те, що стояли на межі, аби не було взагалі ніякої декларації. Але вона вийшла і там фіксують, що є війна, люди гинуть тощо", – зазначив Володимир Дубовик.

За ізоляцію Росії варто боротись

На минулій зустрічі в Індонезії, де, до речі, виступав по відеозв'язку Володимир Зеленський, декларація була дещо кращою. Принаймні у ній визнавали, що це війна Росії проти України.

Зараз це є кроком назад. На жаль, це, можливо, ознаки того, що великі світові гравці починають схилятися до того, що потрібно Росію повертати, "будувати мости", вести мирні угоди і тому подібне. Але при цьому нам не потрібно дуже перейматись через G20. Це не такий впливовий орган,

– зауважив Дубовик.

Якщо брати як порівняння "Великою сімкою" – це набагато потужніша група, яка є проукраїнською. Натомість G20 завжди були розділеними, тож те, що вони не прийняли якусь потужну декларацію для України не є аж настільки серйозно.

"Але справді не потрібно казати, що Росія опинилась в ізоляції, це неправда. Вистачало членів "двадцятки", які довели протилежне. Але боротись за це потрібно далі", – наголосив Дубовик.

До слова нагадаємо, що днями Вірменія оголосила про проведення спільних навчань з США, а також передання Україні гуманітарної допомоги. Тож якщо навіть такі лояльні до Росії країни як Вірменія, відвертаються від неї, то це свідчить про позитивну тенденцію.

Володимир Дубовик про саміт G20: дивитись відео

Крім того, незабаром відбудеться засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, де можна важливо вкотре довести, що з Росію підтримує мізер віддалених країн, а тому не варто спиратися на її думку чи співпрацювати.

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