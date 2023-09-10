У декларації країн G20 дуже поверхнево описали війну Росії проти України, навіть не акцентувавши на тому, хто є агресором. Про це 24 Каналу розповів Володимир Дубовик – директор Центру міжнародних досліджень, зауваживши, що спільне комюніке G20 може свідчити про неприємні процеси у світі.
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"Мене дивує позитивна реакція з боку Джейка Саллівана, занадто вона вже м'яка. Позитивним хіба може бути те, що стояли на межі, аби не було взагалі ніякої декларації. Але вона вийшла і там фіксують, що є війна, люди гинуть тощо", – зазначив Володимир Дубовик.
За ізоляцію Росії варто боротись
На минулій зустрічі в Індонезії, де, до речі, виступав по відеозв'язку Володимир Зеленський, декларація була дещо кращою. Принаймні у ній визнавали, що це війна Росії проти України.
Зараз це є кроком назад. На жаль, це, можливо, ознаки того, що великі світові гравці починають схилятися до того, що потрібно Росію повертати, "будувати мости", вести мирні угоди і тому подібне. Але при цьому нам не потрібно дуже перейматись через G20. Це не такий впливовий орган,
– зауважив Дубовик.
Якщо брати як порівняння "Великою сімкою" – це набагато потужніша група, яка є проукраїнською. Натомість G20 завжди були розділеними, тож те, що вони не прийняли якусь потужну декларацію для України не є аж настільки серйозно.
"Але справді не потрібно казати, що Росія опинилась в ізоляції, це неправда. Вистачало членів "двадцятки", які довели протилежне. Але боротись за це потрібно далі", – наголосив Дубовик.
До слова нагадаємо, що днями Вірменія оголосила про проведення спільних навчань з США, а також передання Україні гуманітарної допомоги. Тож якщо навіть такі лояльні до Росії країни як Вірменія, відвертаються від неї, то це свідчить про позитивну тенденцію.
Володимир Дубовик про саміт G20: дивитись відео
Крім того, незабаром відбудеться засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, де можна важливо вкотре довести, що з Росію підтримує мізер віддалених країн, а тому не варто спиратися на її думку чи співпрацювати.
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- На саміті країн "Великої двадцятки" виникли труднощі у погодженні фінального комюніке. Найбільше розбіжностей викликало "українське питання". Один із посадовців анонімно розповів ЗМІ, що пункти про війну проти України направили на розгляд Росії "для оцінки".
- Під час президент Бразилії Лула да Сілва у кулуарах саміту G20 під час спілкування з журналістами запевнив, що Владімір Путін безперешкодно зможе приїхати на саміт "Двадцятки" наступного року в Бразилії. Там його заарештовувати не будуть, попри ордер на арешт від МКС. Щобільше, Лула да Сілва заявив, що збирається особисто запросити Путіна.
- А нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган, згідно з даними Bloomberg, просив лідерів G20 послабити санкції проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди. Це відбулось одразу після того, як у виданні Bild повідомили, що в ООН пропонували скасувати ключові санкції проти Росії в обмін на роботу зернової угоди.