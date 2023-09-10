В декларации стран G20 очень поверхностно описали войну России против Украины, даже не акцентировав на том, кто является агрессором. Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, отметив, что совместное коммюнике G20 может свидетельствовать о неприятных процессах в мире.

Узнайте больше Сдвиг по войне в Украине и скандал с зерновым соглашением: первые итоги саммита G20 в Индии

"Меня удивляет положительная реакция со стороны Джейка Салливана, слишком она уже мягкая. Положительным может быть то, что стояли на грани, чтобы не было вообще никакой декларации. Но она вышла и там фиксируют, что есть война, люди гибнут и т.д." , – отметил Владимир Дубовик.

За изоляцию России следует бороться

На прошлой встрече в Индонезии, где, кстати, выступал по видеосвязи Владимир Зеленский, декларация была несколько лучше. По крайней мере, в ней признавали, что это война России против Украины.

Сейчас это шаг назад. К сожалению, это возможно признаки того, что крупные мировые игроки начинают склоняться к тому, что нужно Россию возвращать, "строить мосты", вести мирные переговоры и тому подобное. Но при этом нам не нужно очень беспокоиться о G20. Это не такой влиятельный орган,

– заметил Дубовик.

Если брать как сравнение "Большой семеркой" – это гораздо более мощная группа, которая является проукраинской. Зато G20 всегда были разделены, поэтому то, что они не приняли какую-то мощную декларацию для Украины, не настолько серьезно.

"Но действительно не нужно говорить, что Россия оказалась в изоляции, это неправда. Хватало членов "двадцатки", которые доказали обратное. Но бороться за это нужно дальше", – подчеркнул Дубовик.

К слову, напомним, что на днях Армения объявила о проведении совместных учений с США, а также передаче Украине гуманитарной помощи. Если даже такие лояльные к России страны как Армения, отвращаются от нее, то это свидетельствует о положительной тенденции.

Владимир Дубовик о саммите G20: смотреть видео

Кроме того, вскоре состоится заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где можно важно еще раз доказать, что Россия поддерживает мизер отдаленных стран, а потому не стоит опираться на ее мнение или сотрудничать.

Возмутительные действия международного сообщества: последние новости