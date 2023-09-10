Неожиданно на одной стороне: как и США, и Россия поддержали несуразную декларацию G20
Декларация, принятая 9 сентября на саммите "Группы двадцати", получила положительную реакцию от Соединенных Штатов Америки. Соответственно бессодержательному заявлению радуются и в России, которая и развязала войну.
В декларации стран G20 очень поверхностно описали войну России против Украины, даже не акцентировав на том, кто является агрессором. Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, отметив, что совместное коммюнике G20 может свидетельствовать о неприятных процессах в мире.
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"Меня удивляет положительная реакция со стороны Джейка Салливана, слишком она уже мягкая. Положительным может быть то, что стояли на грани, чтобы не было вообще никакой декларации. Но она вышла и там фиксируют, что есть война, люди гибнут и т.д." , – отметил Владимир Дубовик.
За изоляцию России следует бороться
На прошлой встрече в Индонезии, где, кстати, выступал по видеосвязи Владимир Зеленский, декларация была несколько лучше. По крайней мере, в ней признавали, что это война России против Украины.
Сейчас это шаг назад. К сожалению, это возможно признаки того, что крупные мировые игроки начинают склоняться к тому, что нужно Россию возвращать, "строить мосты", вести мирные переговоры и тому подобное. Но при этом нам не нужно очень беспокоиться о G20. Это не такой влиятельный орган,
– заметил Дубовик.
Если брать как сравнение "Большой семеркой" – это гораздо более мощная группа, которая является проукраинской. Зато G20 всегда были разделены, поэтому то, что они не приняли какую-то мощную декларацию для Украины, не настолько серьезно.
"Но действительно не нужно говорить, что Россия оказалась в изоляции, это неправда. Хватало членов "двадцатки", которые доказали обратное. Но бороться за это нужно дальше", – подчеркнул Дубовик.
К слову, напомним, что на днях Армения объявила о проведении совместных учений с США, а также передаче Украине гуманитарной помощи. Если даже такие лояльные к России страны как Армения, отвращаются от нее, то это свидетельствует о положительной тенденции.
Владимир Дубовик о саммите G20: смотреть видео
Кроме того, вскоре состоится заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где можно важно еще раз доказать, что Россия поддерживает мизер отдаленных стран, а потому не стоит опираться на ее мнение или сотрудничать.
Возмутительные действия международного сообщества: последние новости
- На саммите стран "Большой двадцатки" возникли трудности в согласовании финального коммюнике. Больше разногласий вызвало "украинский вопрос". Один из чиновников анонимно рассказал СМИ, что пункты о войне против Украины направили на рассмотрение России "для оценки".
- Во время президент Бразилии Лула да Силва в кулуарах саммита G20 во время общения с журналистами заверил, что Владимир Путин беспрепятственно сможет приехать на саммит "Двадцатки" в следующем году в Бразилии. Там его арестовывать не будут, несмотря на ордер на арест от МКС. Более того, Лула да Силва заявил, что собирается лично пригласить Путина.
- А недавно президент Турции Реджеп Эрдоган, согласно данным Bloomberg, просил лидеров G20 ослабить санкции против России в обмен на возобновление зерновой сделки. Это произошло сразу после того, как в издании Bild сообщили, что в ООН предлагали отменить ключевые санкции против России в обмен на работу зернового соглашения.