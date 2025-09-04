Саміт "Коаліції рішучих" у Парижі: хто візьме участь та який графік зустрічі
- Саміт "Коаліції рішучих" відбудеться 4 вересня у Парижі, основною темою будуть гарантії безпеки України.
- Участь візьмуть лідери, зокрема Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошту, Александер Стубб, Метте Фредеріксен, Дональд Туск; інші приєднаються онлайн.
- Запланована телефонна розмова з Дональдом Трампом та пресконференція в Єлисейському палаці.
У Парижі в четвер, 4 вересня, відбудеться саміт "Коаліції рішучих". Після зустрічі кількох лідерів запланована телефонна розмова із Дональдом Трампом.
Про графік та учасників саміту дізналися західні ЗМІ. Про це пише 24 Канал з посиланням на BFMTV.
Хто долучиться до "Коаліції рішучих"?
У середу, 3 вересня, президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся із президентом Еммануелем Макроном. Їхня розмова відбулась напередодні саміту лідерів "Коаліції рішучих". Його проведення заплановане на четвер, 4 вересня, у Парижі.
Основною темою переговорів стануть гарантії безпеки для України. За даними французьких ЗМІ, зустріч розпочнеться об 11:30 за Київським часом. У переговорах візьмуть участь кілька лідерів.
Серед учасників саміту у Франції:
- Президент України Володимир Зеленський;
- Президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту;
- Президент Фінляндії Александер Стубб;
- Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Інші приєднаються онлайн через відеоконференцію.
Щодо телефонної розмови з президентом США, то вона запланована на 15:00 за Києвом. Після неї, о 16:00, відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.
Що відомо про плани коаліції?
Раніше повідомлялось, що "Коаліція рішучих" обговорювала гарантії безпеки для України, зокрема створення безпольотної зони та патрулювання Чорного моря.
Ними було запропоновано поступове відновлення авіасполучення та міжнародну морську місію для охорони морських шляхів.
Також "Коаліція рішучих" наполягала, щоб мирна угода з Росією не обмежувала ЗСУ та не надавала росіянам права вето на вступ України до ЄС і НАТО.