Укр Рус
24 Канал Новини України Саміт "Коаліції рішучих" у Парижі: хто візьме участь та який графік зустрічі
4 вересня, 09:34
2

Саміт "Коаліції рішучих" у Парижі: хто візьме участь та який графік зустрічі

Дарія Черниш
Основні тези
  • Саміт "Коаліції рішучих" відбудеться 4 вересня у Парижі, основною темою будуть гарантії безпеки України.
  • Участь візьмуть лідери, зокрема Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошту, Александер Стубб, Метте Фредеріксен, Дональд Туск; інші приєднаються онлайн.
  • Запланована телефонна розмова з Дональдом Трампом та пресконференція в Єлисейському палаці.

У Парижі в четвер, 4 вересня, відбудеться саміт "Коаліції рішучих". Після зустрічі кількох лідерів запланована телефонна розмова із Дональдом Трампом.

Про графік та учасників саміту дізналися західні ЗМІ. Про це пише 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Дивіться також Віткофф прибув до Парижа напередодні саміту "коаліції рішучих", – ЗМІ 

Хто долучиться до "Коаліції рішучих"?

У середу, 3 вересня, президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де зустрівся із президентом Еммануелем Макроном. Їхня розмова відбулась напередодні саміту лідерів "Коаліції рішучих". Його проведення заплановане на четвер, 4 вересня, у Парижі. 

Основною темою переговорів стануть гарантії безпеки для України. За даними французьких ЗМІ, зустріч розпочнеться об 11:30 за Київським часом. У переговорах візьмуть участь кілька лідерів.

Серед учасників саміту у Франції:

  • Президент України Володимир Зеленський;
  • Президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту;
  • Президент Фінляндії Александер Стубб;
  • Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Інші приєднаються онлайн через відеоконференцію.

Щодо телефонної розмови з президентом США, то вона запланована на 15:00 за Києвом. Після неї, о 16:00, відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

Що відомо про плани коаліції?

  • Раніше повідомлялось, що "Коаліція рішучих" обговорювала гарантії безпеки для України, зокрема створення безпольотної зони та патрулювання Чорного моря. 

  • Ними було запропоновано поступове відновлення авіасполучення та міжнародну морську місію для охорони морських шляхів.

  • Також "Коаліція рішучих" наполягала, щоб мирна угода з Росією не обмежувала ЗСУ та не надавала росіянам права вето на вступ України до ЄС і НАТО. 