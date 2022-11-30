Ситуація змінилася кардинально, – Арестович про зустріч Кулеби з міністрами НАТО

У Бухаресті проходить саміт НАТО, у якому взяв участь і очільник МЗС України Дмитро Кулеба. На цій зустрічі пролунало чимало важливих і конкретних заяв щодо нашої країни та підтримки її у боротьбі проти російського агресора.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що заяви генсека Альянсу Єнса Столтенберга охопили ключові речі, і хоч вони і звучать як мантра, це зовсім не так.

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Особливо це помітно, зважаючи на контекст, який більше ніж місяць існував довкола цього саміту – про те, що НАТО та Захід нібито втомилося від України, нас хочуть здати, партнери конфліктують через Україну і так далі.

Однак насправді колективна думка НАТО, озвучена Столтенбергом, виявилася зовсім не такою. Арестович виокремив основоположні тези:

Україна вступає до НАТО після закінчення конфлікту,

підтримка України Альянсом непохитна і буде розширена,

військова підтримка Фінляндії та Швеції, які ще не вступили у НАТО, гарантована і на етапі транзиту,

союзники ніколи не визнають незаконну анексію українських територій,

Росія здійснює воєнні злочини.

Усе, всі оцінки дано, всі перспективи висвітлено. Тож життя прекрасне для нас, і дуже сумне для тих, хто з нами воює,

– підкреслив Арестович.

Він додав, що це у жодному разі не є просто черговими заявами. Вони можуть здаватися такими, бо вони лунають протокольними фразами, які є обмеженими і завжди формулюються за певними канонами, але насправді – це гранично конкретні слова.

Про переговори не йдеться

Радник голови Офісу Президента також підкреслив, що у контексті України на саміті не пролунало слова "переговори", хоча про них та те, що Захід нібито шантажуватиме Україну у випадку відмови, також багато говорили останнім часом.

Ба більше, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 29 листопада також виступив із заявою, і сказав, що будь-яке припинення вогню чи перемир'я – це підсилення Росії та ослаблення України.

"Ми даємо шанс людожерові, який поглинає чужі території та вбиває цивільних людей, масово завдає страждань мирному населенню, даємо шанс легітимізувати це",

– зауважив Арестович.

Адже Путін вважає, що можна повоювати, нав'язати свою присутність, через якийсь час зафіксувати умовні "Мінські домовленості", і таким чином виправдати свої злочинні дії та знову стати договороспроможним.

Але ж ні, це неможливо. І про це заявив не хтось інший, а саме Штайнмаєр, який колись придумав формулу, яка нав'язувала Україні фактично напівздачу під тиском Європи та Росії одночасно.

Арестович підкреслив – усе це вказує на те, що ситуація змінюється радикально. Це дуже конкретний меседж – жодні перемовини з Росією не розглядаються, це навіть не тема для обговорення.

Натомість тема дуже проста – підтримка України в ключових питаннях, починаючи з надання тактичних озброєнь та конкретної військової техніки для конкретних потреб, закінчуючи стратегічними заявами про захист і підсилення української інфраструктури, а також визначеністю у суперстратегічному питанні вступу України до НАТО.

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