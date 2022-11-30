Ситуація змінилася кардинально, – Арестович про зустріч Кулеби з міністрами НАТО
У Бухаресті проходить саміт НАТО, у якому взяв участь і очільник МЗС України Дмитро Кулеба. На цій зустрічі пролунало чимало важливих і конкретних заяв щодо нашої країни та підтримки її у боротьбі проти російського агресора.
Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що заяви генсека Альянсу Єнса Столтенберга охопили ключові речі, і хоч вони і звучать як мантра, це зовсім не так.
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У НАТО висловили чітку позицію
Особливо це помітно, зважаючи на контекст, який більше ніж місяць існував довкола цього саміту – про те, що НАТО та Захід нібито втомилося від України, нас хочуть здати, партнери конфліктують через Україну і так далі.
Однак насправді колективна думка НАТО, озвучена Столтенбергом, виявилася зовсім не такою. Арестович виокремив основоположні тези:
- Україна вступає до НАТО після закінчення конфлікту,
- підтримка України Альянсом непохитна і буде розширена,
- військова підтримка Фінляндії та Швеції, які ще не вступили у НАТО, гарантована і на етапі транзиту,
- союзники ніколи не визнають незаконну анексію українських територій,
- Росія здійснює воєнні злочини.
Усе, всі оцінки дано, всі перспективи висвітлено. Тож життя прекрасне для нас, і дуже сумне для тих, хто з нами воює,
– підкреслив Арестович.
Він додав, що це у жодному разі не є просто черговими заявами. Вони можуть здаватися такими, бо вони лунають протокольними фразами, які є обмеженими і завжди формулюються за певними канонами, але насправді – це гранично конкретні слова.
Про переговори не йдеться
Радник голови Офісу Президента також підкреслив, що у контексті України на саміті не пролунало слова "переговори", хоча про них та те, що Захід нібито шантажуватиме Україну у випадку відмови, також багато говорили останнім часом.
Ба більше, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 29 листопада також виступив із заявою, і сказав, що будь-яке припинення вогню чи перемир'я – це підсилення Росії та ослаблення України.
"Ми даємо шанс людожерові, який поглинає чужі території та вбиває цивільних людей, масово завдає страждань мирному населенню, даємо шанс легітимізувати це",
– зауважив Арестович.
Адже Путін вважає, що можна повоювати, нав'язати свою присутність, через якийсь час зафіксувати умовні "Мінські домовленості", і таким чином виправдати свої злочинні дії та знову стати договороспроможним.
Але ж ні, це неможливо. І про це заявив не хтось інший, а саме Штайнмаєр, який колись придумав формулу, яка нав'язувала Україні фактично напівздачу під тиском Європи та Росії одночасно.
Арестович підкреслив – усе це вказує на те, що ситуація змінюється радикально. Це дуже конкретний меседж – жодні перемовини з Росією не розглядаються, це навіть не тема для обговорення.
Натомість тема дуже проста – підтримка України в ключових питаннях, починаючи з надання тактичних озброєнь та конкретної військової техніки для конкретних потреб, закінчуючи стратегічними заявами про захист і підсилення української інфраструктури, а також визначеністю у суперстратегічному питанні вступу України до НАТО.
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Яку зброю можуть надати Україні за результатами саміту НАТО
- Російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що саміт НАТО в Бухаресті – дуже обнадійливий.
- Він зауважив, що слова Столтенберга справді відображають настрій у Альянсі, і в такій атмосфері будуть узгоджуватися важливі рішення.
- Так, на думку Піонтковського, є три способи зупинити російські злочини в Україні, і це – системи ППО для захисту, ракети ATACMS як зброя стримування, а також танки та літаки для наступу.