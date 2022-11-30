Ситуация изменилась кардинально, – Арестович о встрече Кулебы с министрами НАТО

В Бухаресте проходит саммит НАТО, в котором принял участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На этой встрече прозвучало немало важных и конкретных заявлений по поводу нашей страны и поддержки ее в борьбе против российского агрессора.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал. Он отметил, что заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга охватили ключевые вещи, и хоть они и звучат как мантра, это совсем не так.

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В НАТО высказали четкую позицию

Особенно это заметно, учитывая контекст, который больше месяца существовал вокруг этого саммита – о том, что НАТО и Запад якобы устали от Украины, нас хотят сдать, партнеры конфликтуют из-за Украины и так далее.

Однако на самом деле коллективное мнение НАТО, озвученное Столтенбергом, оказалось совсем не таким. Арестович выделил основные тезисы:

Украина вступает в НАТО после окончания конфликта,

поддержка Украины Альянсом непоколебима и будет расширена,

военная поддержка еще не вступивших в НАТО Финляндии и Швеции гарантирована и на этапе транзита,

союзники никогда не признают незаконную аннексию украинских территорий,

Россия совершает военные преступления.

Все, все оценки даны, все перспективы освещены. Поэтому жизнь прекрасна для нас, и очень печальна для тех, кто с нами воюет,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что это совершенно точно не просто очередные заявления. Они могут казаться такими, потому что их озвучивают протокольными фразами, которые ограничены и всегда формулируются по определенным канонам, но на самом деле это предельно конкретные слова.

О переговорах речь не идет

Советник главы Офиса Президента также подчеркнул, что в контексте Украины на саммите не прозвучало слова "переговоры", хотя о них и о том, что Запад якобы будет шантажировать Украину в случае отказа, также много говорили в последнее время.

Более того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 ноября также выступил с заявлением, и сказал, что любое прекращение огня или перемирия – это усиление России и ослабление Украины.

"Мы даем шанс людоеду, который поглощает чужие территории и убивает мирных людей, массово причиняет страдания мирному населению, даем шанс легитимизировать это",

– заметил Арестович.

Ведь Путин считает, что можно повоевать, навязать свое присутствие, а через какое-то время зафиксировать условные "Минские договоренности", и таким образом оправдать свои преступные действия и снова стать договороспособным.

Но нет, это невозможно. И об этом заявил не кто-то другой, а именно Штайнмайер, когда-то придумавший формулу, что навязывала Украине фактически полусдачу под давлением Европы и России одновременно.

Арестович подчеркнул – все это указывает на то, что ситуация меняется радикально. Это очень конкретный месседж – никакие переговоры с Россией не рассматриваются, это даже не тема для обсуждения.

Тема же очень проста – поддержка Украины в ключевых вопросах, начиная с предоставления тактических вооружений и конкретной военной техники для конкретных нужд, заканчивая стратегическими заявлениями о защите и усилении украинской инфраструктуры, а также определенностью в суперстратегическом вопросе вступления Украины в НАТО.

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