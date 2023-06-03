"У Вільнюсі буде конкретика": які перспективи відкриє саміт НАТО для України

Україна має великі сподівання на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі 11 – 12 липня. Під час війни наша держава навряд чи вступить в НАТО, проте українці повинні знати, у якому статусі перебувають.

Про це 24 Каналу розповів азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус. Він додав, що Україна не прийме ніякої хитромудрості й двозначності, потрібна конкретика.

Читайте також Якщо не буде сигналу про наш вступ, нема причин там перебувати, – Зеленський про саміт НАТО

Рішення майже прийняте

На думку політолога, доленосні рішення щодо вступу України в ЄС та НАТО вже майже прийняті, але їх не озвучують.

Тенденція йде до того, що у Вільнюсі буде щось конкретне, про це в одному зі своїх виступів заявив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського у Вільнюс свідчитиме про результати саміту НАТО, адже просто так він нікуди не літає,

– сказав Юнус.

На засіданні міністрів закордонних справ в Осло також йде тенденція посилення підтримки України перед самітом у Вільнюсі.

Чому рішення США допоможе Україні вступити в Альянс: дивіться відео

Останнє слово за США

У питанні вступу України у НАТО найважливіша позиція Сполучених Штатів Америки. США завжди можуть натиснути. Головне дочекатися від них рішення або офіційної заяви.

В Осло державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що він очікує від саміту у Вільнюсі політичної декларації. Його слова свідчать про можливі напрацювання щодо цієї теми.

Переговори продовжуються, проте конкретно питання ще не вирішене,

– зазначив азербайджанський політолог.

На його думку, США можливо прийняли політичне рішення, але не знають як його оформити, щоб задовольнити всі 27 країн і його ніхто не заблокував.

Що відомо про вступ України в НАТО: останні новини