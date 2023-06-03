"У Вільнюсі буде конкретика": які перспективи відкриє саміт НАТО для України
Україна має великі сподівання на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі 11 – 12 липня. Під час війни наша держава навряд чи вступить в НАТО, проте українці повинні знати, у якому статусі перебувають.
Про це 24 Каналу розповів азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус. Він додав, що Україна не прийме ніякої хитромудрості й двозначності, потрібна конкретика.
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Рішення майже прийняте
На думку політолога, доленосні рішення щодо вступу України в ЄС та НАТО вже майже прийняті, але їх не озвучують.
Тенденція йде до того, що у Вільнюсі буде щось конкретне, про це в одному зі своїх виступів заявив Володимир Зеленський.
Візит Зеленського у Вільнюс свідчитиме про результати саміту НАТО, адже просто так він нікуди не літає,
– сказав Юнус.
На засіданні міністрів закордонних справ в Осло також йде тенденція посилення підтримки України перед самітом у Вільнюсі.
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Останнє слово за США
У питанні вступу України у НАТО найважливіша позиція Сполучених Штатів Америки. США завжди можуть натиснути. Головне дочекатися від них рішення або офіційної заяви.
В Осло державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що він очікує від саміту у Вільнюсі політичної декларації. Його слова свідчать про можливі напрацювання щодо цієї теми.
Переговори продовжуються, проте конкретно питання ще не вирішене,
– зазначив азербайджанський політолог.
На його думку, США можливо прийняли політичне рішення, але не знають як його оформити, щоб задовольнити всі 27 країн і його ніхто не заблокував.
Що відомо про вступ України в НАТО: останні новини
- На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на літньому саміті НАТО країни мають забезпечити гарантії безпеки для України перед вступом до Альянсу та зробити крок до членства України в ньому.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени НАТО повинні забезпечити необхідним озброєнням Україну, до того, як вона приєднається до Альянсу.
- Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не допустить вступу України в НАТО та назвав заклики Києва прийняти Україну до НАТО "свідченням неготовності та небажання сідати за стіл переговорів".